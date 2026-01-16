Tres de cada diez isleños en las listas de empleo no cuentan como parados

El mes de diciembre cerró en Canarias con 146.293 parados, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Y aunque este dato es indudablemente cierto, ellos no son los únicos que buscan en el Archipiélago un puesto de trabajo. Esas 146.293 personas son los parados oficiales. Este es el dato que se difunde mensualmente de manera generalizada, por el que las administraciones sacan pecho si se reduce o muestran su preocupación si la cifra se dispara. Pero en ella no están todos los que son, ya que el SEPE diferencia en sus estadísticas entre parado y demandante de empleo. Dos cosas que aunque parezcan lo mismo, al menos, para el organismo, no lo son. En diciembre había en Canarias 210.896 demandantes de empleo. Un colectivo mucho más amplio que el de los parados, que también incluye a quienes están inscritos a pesar de tener ya un trabajo, a los que quieren trabajar aunque tengan una disponibilidad limitada y a quienes, por ejemplo, son estudiantes o buscan un trabajo con características especiales. En conjunto, suman 64.605 personas en el Archipiélago, según los datos del último mes del año, un 30,6% del total de demandantes de empleo. Lo que significa que tres de cada diez personas que buscan trabajo no son técnicamente parados.

Y lo cierto es que este colectivo no deja de crecer. Esas 64.605 personas representan la cifra más alta desde que existen estos registros de demandantes de empleo que no figuran como parados. La única excepción son los años 2021 y 2020, cuando la pandemia elevó los datos debido a la masiva aprobación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los famosos ERTE, derivados de la paralización económica que generó el virus. Pero dejando a un lado estos dos ejercicios, ningún año de normalidad había recopilado tantos demandantes de empleo al margen de los parados oficiales.

En tan solo un año, este colectivo ha crecido en más de un 24%. Todo esto, cabe recalcar, en un contexto de bonanza económica para la región, con récord de ocupados y en el que el paro se ha reducido en el Archipiélago de forma importante. En los últimos doce meses, un 6,4%, ya que las Islas han contabilizado 10.051 parados menos.

Personas con trabajo pero que buscan otro o que tienen disponibilidad limitada quedan al margen de la estadística

Pero, ¿qué perfiles son los que conforman a todos estos demandantes de empleo que no figuran estrictamente como parados? La inmensa mayoría de ellos –35.707 de los 64.605 que había en diciembre– son ocupados. Es decir, personas que buscan un trabajo aun teniendo otro. Entre ellas puede haber quien quiera cambiar de puesto por diferentes razones, pero en este apartado también se incluye desde 2022 –tras la aprobación de la reforma laboral– a quienes tienen un contrato fijo discontinuo. Un tipo de relación laboral, que a pesar de que se considera indefinida, regula un trabajo que se realiza de manera intermitente. A diferencia de lo que ocurría con los trabajadores que tenían contratos temporales –que figuraban como parados cuando estos finalizaban– los fijos discontinuos se consideran trabajadores latentes y no se contabilizan como parados, a pesar de que puedan trabajar solo dos o tres días al mes.

Los demandantes de empleo que tienen una disponibilidad limitada –personas que, por ejemplo, solo pueden aceptar un empleo muy cerca de su domicilio por razones de salud, en una jornada muy reducida por motivos de conciliación o estudios, o solo determinados puestos por su condición– suman otros 19.816 en Canarias. Ellos también han aumentado en 3.500 personas en el último año.

Mientras que los demandantes considerados no ocupados –que sí se contabilizan como parados en otro tipo de estadísticas de empleo como la Encuesta de Población Activa (EPA)– suponen otras 9.082 personas en las Islas. Un colectivo que también se ha incrementado aunque de forma más contenida en los últimos doce meses.

El grupo más numeroso es el de los ocupados donde se integra a los que tienen contratos fijos discontinuos

Existe un debate latente acerca de si sobre todo estos dos últimos grupos –ya que el de los ocupados sí que tiene, de una forma u otra, un empleo– pueden considerarse paro oculto, ya que a pesar de demandar un trabajo y no tener relación laboral alguna, no están contabilizados como parados. Y no es baladí, porque si aparecieran retratados como parados de pleno derecho la cifra de desempleados en el Archipiélago ascendería hasta los 175.191.