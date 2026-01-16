Televisión Canaria enciende las luces de 'Las Vegas' con el arranque del Carnaval

La segunda gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sube este sábado el telón con una puesta en escena marcada por la purpurina, las plataformas y la emoción de quienes aspiran a los distintos tronos de la fiesta. Televisión Canaria retransmitirá en directo, a partir de las 21:30 horas, la presentación oficial de las candidatas y candidatos, una noche que transformará el parque Doramas en un gran decorado inspirado en «Las Vegas», la alegoría de este año.

Sobre la pasarela desfilarán 54 aspirantes a los distintos tronos del Carnaval capitalino: 10 niñas en la Gala del Trono Infantil, 11 candidatas a Gran Dama, 13 aspirantes a Reina y 20 participantes que buscarán su pase a laGala Drag en la preselección.

La gala estará conducida por Sonsoles Castillo y Pedro Machín, dos de los rostros más reconocibles de Televisión Canaria, que ejercerán de maestros de ceremonia en una noche en la que las candidatas y candidatos conocerán el orden de participación en sus respectivas galas.

La antesala del Carnaval

Esta es la tercera gala de presentación consecutiva que conduce el presentador de 'Ponte al día', Pedro Machín, quien subraya el carácter especial de esta cita como “antesala del inicio del Carnaval, un punto de encuentro entre todos los aspirantes de las distintas galas. Es una noche que no van a olvidar, porque aquí conocerán el orden con el que participarán”.

"Y este año es todavía más especial, al cumplirse 50 años del Carnaval. Una fiesta referente, que refleja tal y como somos los canarios y que además exportamos fuera de nuestras islas, de ahí el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional”, añade el presentador.

Que sean 50 años más

Para la periodista Sonsoles Castillo, rostro habitual de programas de Televisión Canaria como ‘Embajadores’, es la primera vez conduce esta gala. “Para mí significa sentir todavía más fuerte algo que llevo desde pequeña, cuando veía las galas en casa con mi madre soñando con estar ahí. Estar este sábado en la obertura, en la gala grande, es un sueño y estoy muy agradecida”, señaló emocionada.

Castillo, que ya se subió al escenario del Santa Catalina al frente de las murgas infantiles y se define como “carnavalera de nacimiento”, vincula además este 50 aniversario al valor colectivo de la fiesta: “Teniendo en cuenta lo que significa para mí y para mi familia haber nacido en esta tierra, que el Carnaval cumpla 50 años es poner en valor a las personas que lo hacen posible: los canarios y canarias que salen a la calle, lo apoyan, y todo el despliegue de personal, equipos y decorados que invierte su tiempo y el dinero de todos para regalarnos cada año unas fiestas llenas de felicidad y color. Ojalá sean 50 años más”.

Llevar el Carnaval a todos los hogares canarios

Más de mil personas, entre familiares, diseñadores y patrocinadores, se darán cita en este encuentro abierto también al público, que contará con actuaciones musicales y momentos pensados para compartir la emoción colectiva.

Una cita que sigue desvelando cómo se vivirá un Carnaval especialmente simbólico, el que celebra 50 años de vida tras su recuperacióny su consolidación como Fiesta de Interés Turístico Internacional,y que vuelve a encontrar en la televisión pública canaria una aliada para llevar la fiesta, el brillo y la historia a todos los hogares del Archipiélago y al resto del mundo a través de la señal de RTVC.es.