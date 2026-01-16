Plan de enero a precio recomendado: Tenerife y La Gomera en barco

Viajar en barco entre Tenerife y La Gomera es una de las mejores opciones para una escapada durante el mes de enero. La ruta marítima entre Los Cristianos y San Sebastián de La Gomera se recorre cómodamente en 50 minutos, ofrece precios asequibles y es una alternativa perfecta y rápida para cambiar de aires y disfrutar de un entorno completamente distinto a tan solo unas millas náuticas de distancia. El precio para residentes sin coche es además de solo unos 11€ por trayecto.

Conexión marítima: historia y presente

La conexión regular por barco entre estas dos islas comenzó en 1974 y desde entonces ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de sus habitantes. Hoy en día, la línea entre La Gomera Tenerife cuenta con hasta 4 salidas diarias desde cada puerto, y el servicio forma parte de la rutina de residentes y turistas, quienes lo utilizan para explorar el archipiélago o atender sus compromisos, desplazándose entre islas con la misma facilidad que si cambiaran de municipio.

Tarifas y descuentos para enero

Los precios en la ruta son asequibles durante todo el año, pero en enero la ocupación puede ser algo menor, lo que facilita conseguir tarifas que con mayor demanda suelen estar agotadas. Las principales compañías que operan este trayecto, como Fred. Olsen Express, ofrecen tarifas y descuentos como los siguientes:

Tarifa Básica: la opción más económica para viajeros que quieren simplicidad

la opción más económica para viajeros que quieren simplicidad Tarifas Confort: incluyen ventajas adicionales como consumiciones a bordo, prioridad de embarque o, incluso, acceso a un salón exclusivo y trato personalizado en su Clase Oro

incluyen ventajas adicionales como consumiciones a bordo, prioridad de embarque o, incluso, acceso a un salón exclusivo y trato personalizado en su Clase Oro Descuentos especiales : para mayores de 60 años (hasta un 20%), jóvenes de 12-25 años (hasta el 20%), y grupos de más de 9 personas (hasta 25%)

: para mayores de 60 años (hasta un 20%), jóvenes de 12-25 años (hasta el 20%), y grupos de más de 9 personas (hasta 25%) Paquetes con vehículo: descuentos de hasta 60% para grupos de 5 personas con coche

Reservar con antelación y elegir horarios de menor ocupación (días entre semana, primeras horas de la mañana) también ayuda a acceder a los mejores precios.

Ventajas de viajar con tu propio coche

Si tienes coche, llevarlo aporta un extra de libertad que los usuarios habituales del servicio valoran especialmente. Permite cargar el equipaje y el material deportivo sin restricciones de peso y descargarlo únicamente cuando sea necesario. Además, los procesos de embarque y desembarque son rápidos, y la antelación recomendada para llegar al puerto con coche es de solo 40 minutos. En esta ruta, reservando con antelación, es habitual ver billetes por 34€ el trayecto para dos pasajeros con coche.

Servicios a bordo

Todos los barcos que cubren esta ruta ofrecen instalaciones cómodas y libertad de movimiento durante las travesías. Con navieras como la mencionada anteriormente además encontrarás cafeterías con menús y productos locales canarios, WiFi gratuito de alta velocidad, zonas de juegos infantiles, juegos de mesa, entretenimiento multimedia y cubiertas con vistas panorámicas al océano, entre otros.

Plan de enero a precio recomendado: Tenerife y La Gomera en barco / La Provincia

La misma también cuenta con áreas pet-friendly y diferentes opciones de acomodación para mascotas, diseñadas en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que garantizan que ellos también puedan viajar sin estrés y con comodidad.

Planes recomendados para enero

Si ya tienes claro que te apetece esta escapada, te dejamos algunas ideas y planes que sirven tanto para un viaje de ida y vuelta el mismo día como para estancias más largas:

En La Gomera:

Senderismo por el Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad

Rutas por los barrancos y miradores de la costa norte

Degustación de gastronomía típica: potaje de berros, gofio y almogrote gomero

Visita a pueblos tradicionales como Valle Gran Rey o Agulo

En Tenerife: