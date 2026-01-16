Los pescadores canarios denuncian un "jaque mate" del nuevo Reglamento Pesquero de la UE

Las Cofradías de Pescadores de Canarias se plantan contra el nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea (UE). Lo hacen con una denuncia clara: la normativa supone una amenaza y un auténtico «jaque mate» para la supervivencia de la pesca a nivel nacional. Una situación que afecta de forma especialmente grave a Canarias, donde gran parte de la flota está compuesta por pequeñas embarcaciones, mareas cortas y tripulaciones reducidas. El rechazo al reglamento es unánime. A nivel estatal, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha convocado para el lunes una protesta que implicará la paralización de barcos, el cierre de puntos de venta y una concentración pública en Madrid.

Uno de los aspectos más criticados por el sector es la obligación de comunicar la llegada a puerto con hasta cuatro horas de antelación, incluso en el caso de embarcaciones que faenan a escasos minutos de la costa y realizan mareas inferiores a 24 horas. «Es absurdo. Nos obligan a permanecer cuatro horas en el mar con los riesgos que supone como, por ejemplo, los vientos», denuncia Víctor Díaz, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Tenerife.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que la flota canaria está compuesta mayoritariamente por pequeñas embarcaciones de entre siete y ocho metros de eslora, que trabajan cerca del litoral, por lo que este preaviso supone una dificultad añadida y un riesgo para la seguridad.

Otra de las medidas controvertidas es el kilogramo cero, que obliga ahora a los pescadores a declarar las capturas desde el primer kilo. «Es algo incumplible», denuncia Díaz, quien advierte de que esta exigencia incrementa la inseguridad jurídica y expone al sector a sanciones por errores inevitables en plena faena. El principal problema del nuevo reglamento es, en este sentido, la uniformidad de criterios que «no atiende a las particularidades de cada territorio». Los pescadores califican la medida de «excesivamente general» y alejada de la realidad de comunidades como Canarias.

Las demandas del sector pesquero

Mientras que el sector pesquero en las Islas ya desarrolla su actividad en condiciones especialmente duras, el nuevo marco normativo añade lo que los propios pescadores califican de «condiciones infrahumanas». Así lo afirma el portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, David Pavón, quien sostiene que las nuevas exigencias suponen una sobrecarga de trabajo inasumible para las tripulaciones mientras navegan. «Tendrías que llevar a otra persona en el barco solo para ir rellenando todo con ese nivel de detalle», señala Pavón. En este contexto, el régimen sancionador adquiere una especial relevancia: un simple error en la declaración del kilogramo cero, como consignar una captura ligeramente superior a la real, puede acarrear multas de hasta 3.000 euros.

El escenario dista de ser alentador. Las nuevas medidas empujan a la flota a una digitalización obligatoria y a un sistema de control casi en tiempo real que supone un reto mayúsculo para la supervivencia de la pesca artesanal y costera. «No nos oponemos a la digitalización, pero en un sector artesanal debe ser progresiva y consensuada. No se nos puede exigir en el mar lo que desde un despacho se considera viable», concluye Díaz. Las expectativas no son optimistas. La decisión de salir a la calle llega tras varias reuniones con la FNCP y, en caso de no alcanzarse un acuerdo que atienda las demandas del sector, no se descarta un cierre indefinido de las cofradías ni la convocatoria de una gran manifestación ante la Delegación del Gobierno.