K-Narias se reconcilian con su historia en el documental ‘Las Primeras’

Este jueves, 15 de enero, se estrenó en los cines Yelmo Meridiano el largometraje documental Las Primeras, una producción de Videoreport Canarias con la participación de Televisión Canaria que repasa, sin filtros, el recorrido vital y artístico de K-Narias, pioneras del reguetón en España hace ya 20 años.

La presentación fue conducida por Víctor Brito, presentador habitual de los viernes en Una hora menos, acompañado por las hermanas Loida y Gara Hernández, más conocidas como K-Narias. Ellas son las protagonistas de esta historia y un referente de la música urbana tanto en Canarias como a nivel nacional.

Durante el acto, las artistas compartieron con el público su experiencia personal a lo largo del proceso de grabación del documental y reflexionaron sobre lo que ha supuesto reencontrarse con su historia, revisar archivos privados y enfrentarse, por primera vez, a una narración construida desde la intimidad. “Todo el mundo conoce a K-Narias, pero este documental es para que conozcan a Gara y a Loida”, comentaron ante los asistentes.

Dirigido por César Armas, el documental es el fruto de más de dos años de trabajo, que incluyó la revisión y digitalización de más de 150 horas de material inédito: casetes, cintas VHS, fotografías y recortes de prensa que las propias artistas habían conservado como una auténtica hemeroteca personal, almacenada durante años en cajas y trasteros. “Este proceso comenzó hace dos años y hoy, por fin, sale a la luz”, afirmaron emocionadas las gemelas.

Una trayectoria marcada por el esfuerzo

El resultado, explica Armas, sorprende a muchos espectadores, especialmente a quienes desconocían la dimensión del esfuerzo que ha sostenido la carrera de Loida y Gara: dos niñas que crecieron con todo en contra, pero con una meta clara desde sus inicios, desafiando una industria que les fue especialmente adversa.

“Lo esencial ha sido reconciliarnos con nuestro pasado y aprender a perdonarnos”, reconocieron las artistas, quienes también destacaron el ambiente vivido durante el rodaje: “¿Con qué nos quedamos? Con todo. Desde las primeras entrevistas con la guionista hasta las risas en el set. El equipo nos trató como auténticas reinas”.

Antes de dar luz verde al proyecto, las hermanas contaron con el respaldo familiar para abordar sin filtros los episodios más delicados de su vida. “Nuestros padres nos dieron libertad total para contar lo que quisiéramos sobre nuestra infancia y nuestra historia. En el documental abordamos temas sensibles que nunca antes habíamos compartido, ya fuera porque no estábamos preparadas o porque simplemente no era el momento”, explicaron.

Las artistas presentaron este jueves el documental 'Las Primeras', un retrato íntimo de su trayectoria, producido por Videoreport Canarias con la participación de Televisión Canaria / LP/DLP

Banda sonora de toda una generación

En declaraciones a RadioTelevisión Canaria, el director explicó que la idea del documental surgió casi por casualidad, mientras buscaban contenidos culturales vinculados a Canarias. “Y fue entonces cuando, en una conversación entre compañeros, surgió la pregunta: ¿cómo puede ser que uno de los grupos que marcó a toda una generación en Canarias no tenga todavía un documental que cuente su historia?”, recuerda Armas.

Una ausencia llamativa, si se tiene en cuenta el impacto que K-Narias han tenido tanto en el público como en la industria musical, y su papel como precursoras de un género que durante años estuvo dominado por hombres.

Las Primeras pone el foco en la historia íntima de Gara y Loida, dos hermanas gemelas criadas “en un entorno humilde, en el barrio de Añaza, sin padrinos ni formación musical”, señala Armas. “Lo tenían todo en contra, pero desde muy jóvenes se proyectaron como artistas”. El documental incluso rescata fragmentos de diarios escritos por ellas a los 13 o 14 años, donde ya soñaban con convertirse en estrellas. Textos que ni siquiera ellas habían vuelto a leer... hasta ahora.

El preestreno reunió a numerosas figuras del ámbito cultural, social y político del Archipiélago, como el cantante Pepe Benavente, el colectivo Abubukaka o el Director General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa.

Durante el photocall, las protagonistas sorprendieron al público entonando uno de sus temas más icónicos, Pa’ la novia de mi ex, en un momento distendido que puso el broche final a una noche repleta de emoción. “Gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial”, concluyeron.