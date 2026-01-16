Irene Montero advierte de que el apoyo del Gobierno al plan marroquí para el Sáhara "pone en peligro" a Canarias

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha advertido este viernes de que el respaldo del Gobierno al Plan de Autonomía Marroquí para el Sáhara convierte a España en "cómplice de crímenes internacionales" y supone un "riesgo" para Canarias, al tratarse de una cuestión vinculada a la soberanía y a las aguas españolas.

En declaraciones a la Televisión Canaria y a "Canal Red", Montero ha sostenido que apoyar la "ocupación ilegal" del Sáhara Occidental y las exploraciones de recursos en sus aguas podrían tener consecuencias "peligrosas" en el territorio canario por su cercanía.

Además, la eurodiputada ha recordado que España es una "potencia administradora" del pueblo saharaui y ha reprochado al Ejecutivo que, en lugar de cumplir con su "obligación legal" para garantizar la descolonización del territorio, actúa como "cómplice de los crímenes de la dictadura marroquí".

Asimismo, Montero ha alertado de las "ambiciones expansionistas" del país vecino y ha señalado que Marruecos es actualmente "el principal aliado en el norte de África" de Donald Trump y de Estados Unidos, a los que ha definido como "la mayor amenaza para la humanidad" por su uso de la "fuerza bruta" contra el derecho internacional.

El contexto internacional

A su juicio, España está "perdiendo" credibilidad internacional al no defender su soberanía y al "mirar para otro lado" ante estos conflictos, lo que, según ha criticado, ha llevado al Gobierno a plantearse incluso el envío de tropas de la OTAN. "Estamos dejando nuestro futuro en manos de quienes un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria", ha reprochado.

En este contexto, Montero ha defendido que España debería salir de la Organización del Tradado del Atlántico Norte (OTAN) y la apuesta por las alianzas internacionales basadas en "el respeto al derecho internacional, la paz, los derechos humanos y el fortalecimiento de los servicios públicos". "No podemos permitir que el imperialismo de Estados Unidos imponga el terror en el mundo y ponga en peligro a nuestros países", ha señalado.

También, Montero ha establecido un paralelismo entre la situación del Sáhara Occidental y la de Palestina, y ha defendido que el pueblo saharaui es un ejemplo de "resistencia" frente al colonialismo y la ocupación, al tiempo que ha reclamado "romper el manto de silencio" sobre lo que ha calificado como "grandes crímenes" cometidos en el territorio.

Por último, Montero ha denunciado que las "fuerzas de ocupación marroquíes" impidieron acceder al Sáhara Occidental, un territorio que ha descrito como "escondido y ocupado ilegalmente", a representantes públicos en un avión de bandera española. Debido a esto, la eurodiputada tuvo que desplazarse a los campos de refugiados de Tinduf situados en Argelia, aunque la entrevista la ha realizado desde Argel.