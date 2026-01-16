Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Donald Trump recibe a Delcy Rodríguez mientras la Casa Blanca subraya que Delcy Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes" de EEUU

María Corina Machado, este jueves en Washington.

María Corina Machado, este jueves en Washington. / Pablo Martinez Monsivais / AP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

