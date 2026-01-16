Canarias realizó 209 trasplantes en 2025 y registró 123 donantes de órganos y tejidos

Los hospitales públicos de Canarias, dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, realizaron un total de 209 trasplantes de órganos a lo largo del año 2025. Además, se contabilizaron 123 donantes de órganos y tejidos, lo que mantiene al Archipiélago en línea con la media nacional en materia de donación y trasplante.

Según los datos del Servicio Canario de la Salud, los 209 trasplantes se distribuyeron del siguiente modo:

143 renales

31 hepáticos

19 de corazón

14 de pulmón

2 de páncreas

Actividad por hospitales de referencia

En cuanto a la distribución por centros, el Hospital Universitario de Canarias (HUC) llevó a cabo 85 trasplantes de riñón y 2 de páncreas, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil realizó 58 trasplantes renales.

Por su parte, los 31 trasplantes de hígado se llevaron a cabo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín fue responsable de los 19 trasplantes cardíacos y 14 pulmonares.

Balance de donaciones

En 2025 se contabilizaron 123 donaciones de órganos:

112 donantes fallecidos : 53 en muerte encefálica y 59 en asistolia

: 53 en muerte encefálica y 59 en asistolia 11 donantes vivos

Muchos de estos donantes también ofrecieron tejidos, lo que refuerza el compromiso solidario de la población canaria. Con estas cifras, la tasa de donación en el Archipiélago se sitúa en 50 donantes por millón de personas (p.m.p.), muy próxima a la media nacional, que en 2025 fue de 51,9 p.m.p., según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

La detección temprana de cada posible donante es el primer paso fundamental en un proceso que convierte la generosidad individual en oportunidades reales de vida para otras personas.

Un sistema consolidado y en crecimiento

Con la realización de estos 209 trasplantes, Canarias consolida su capacidad para intervenir en todos los tipos de órganos sólidos. Los distintos programas de trasplantes del Archipiélago, en constante evolución, reflejan tanto la experiencia de los equipos médicos como la calidad del sistema sanitario regional.

La Consejería de Sanidad destaca el papel esencial de los más de cien profesionales sanitarios implicados en cada trasplante, desde los coordinadores hospitalarios hasta el personal que acompaña a las familias de los donantes. Su trabajo forma parte del denominado “modelo español de trasplantes”, reconocido a nivel internacional por su eficacia y humanidad.

Además, se pone en valor la labor de los colectivos no sanitarios que hacen posible la logística de estos procedimientos urgentes: fuerzas de seguridad, Protección Civil, personal de emergencias, aeropuertos, juzgados, y otras instituciones. También se reconoce el apoyo constante de asociaciones de pacientes y de los medios de comunicación, por su labor de concienciación social.

Cómo hacerse donante

Para ser donante, es fundamental comunicar esa voluntad a la familia y personas cercanas, ya que son ellas quienes suelen transmitir la decisión a los equipos médicos en el momento adecuado. Aunque la tarjeta de donante puede solicitarse a través de la ONT o asociaciones, no tiene validez legal, por lo que lo más importante es el testimonio directo de la familia.

Actualmente, también es posible registrar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento con validez legal que permite dejar constancia expresa de la decisión de donar órganos, así como de otros aspectos relacionados con los cuidados médicos al final de la vida. Esta manifestación puede realizarse ante personal de la Consejería de Sanidad o ante un notario, gracias al convenio vigente con el Colegio Notarial de Canarias.