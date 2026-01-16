La Brigada “Canarias” XVI refuerza la vigilancia con patrullas en La Gomera y Lanzarote

El personal de la Brigada “Canarias” XVI comenzará a realizar patrullas en la isla de La Gomera a partir del lunes 19 de enero, bajo la responsabilidad del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RACA 93). Por su parte, desde el martes 20 de enero, efectivos del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 (RI 50) llevarán a cabo patrullas en la isla de Lanzarote.

Dentro de las actividades enmarcadas en los despliegues, personal del RI 50 impartirá una charla durante su visita al instituto lanzaroteño de Las Maretas, en Arrecife, donde acercarán a los alumnos de Bachillerato los valores del Ejército, su labor humanitaria así como los cometidos del GT Canarias.

Por otra parte, en La Gomera, el personal del RACA 93 se desplazará hasta un centro educativo de la localidad de Alajeró, donde llevará a cabo una charla sobre las labores del Ejército, así como una exposición estática de material. Estas labores tienen como finalidad reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en las Islas.

Estas actividades se integran en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz. Estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad. El despliegue no solo permite una vigilancia eficaz del entorno, sino que también facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la Isla. Además, fomenta la integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT). Este cargo conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, así como de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.