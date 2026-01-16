Más de 2.200 personas murieron en 2025 en Canarias en las listas de espera del sistema de la dependencia

Un total de 2.202 personas murieron en Canarias esperando una resolución del sistema de la dependencia en 2025, según el Observatorio Estatal para la Dependencia.

En el conjunto de España, los que fallecieron pendientes de que se les reconociera una prestación fueron más de 32.700 personas, de acuerdo con los datos del Observatorio, que eleva la lista de espera hasta 258.167 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses, un plazo establecido por la ley, como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.693 personas.

El observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que los últimos datos del sistema de dependencia a 31 de diciembre de 2025 muestran además un aumento del tiempo de medio de espera, que es de 341 días, siete más que a comienzos del año.

El informe de los profesionales de los servicios sociales cuantifica en 258.167 las personas en listas de espera: 109.260 pendientes de una valoración y 148.907, de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales no incluye en la lista de espera a las personas que llevan en esa situación menos de seis meses, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder los procedimientos; estima que son 152.693 personas y destaca que esa lista baja casi un 20 % en un año.

Para esta asociación resulta "cruel" no incluir en la suma total a todas las personas reales y sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, se reduce la lista de espera en 12.148 personas y de mantener el ritmo de 2025 calcula que se necesitarían 21 años para lograr la plena atención.

El observatorio señala que de las 32.704 personas que fallecieron, 17.994 lo hicieron esperando ser valoradas y 14.710 a recibir la prestación a la que tenían derecho.

Casi dos de cada tres personas fallecieron en cuatro comunidades: Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) y Canarias (2.202), detallan los profesionales de los servicios sociales.

Para la asociación, es "lógico" que cada año se bata el récord de personas atendidas -que en 2025 son 1,6 millones, el 9,4 % más que en 2024- aunque sea con servicios de bajo coste, mientras "haya decenas de miles de personas en las listas de espera".

Lamenta que la ley, pese al avance que ha supuesto en 19 años, siga sin desarrollar su potencial y recuerda que 4 millones de personas han recibido atenciones del sistema, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera.