Los socialistas exigen cuentas europeas expansivas y con el Posei dentro

«La propuesta que la Comisión Europea (CE) ha presentado no nos gusta». Sin medias tintas la presidenta del grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo (PE), Iratxe García, se posicionó en contra del documento bendecido por su hómologa en la CE, Ursula von der Leyen, y que, entre otras cuestiones, lamina la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y los fondos para compensar la lejanía y que permiten mantener la actividad de los productores agrícolas y ganaderos canarios, el Posei.

El grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el Comité de las Regiones (PES Group) se reúne durante dos días –jueves y viernes– en Las Palmas de Gran Canaria para celebrar su encuentro Una Europa que te respalda. Un cónclave que, en palabras de la alcaldesa, Carolina Darias, convierte a la ciudad, «profundamente europeísta», en «epicentro de la politica socialdemócrata» de Europa.

Final de año

Los socialistas no obvian que la negociación para la conformación del nuevo presupuesto comunitario (2028-2034), que debe estar finalizada al final de este mismo año, se aborda en «un momento en el que el orden internacional enfrenta desafíos que no tienen precedentes en décadas recientes». De esta manera definió el contexto geopolítico actual el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.

Junto a los tres políticos españoles compareció el italiano Luca Menesini, presidente del Grupo Socialista Europeo en el Comité de las Regiones, que trazó las líneas por las que debe discurrir el nuevo marco financiero plurianual. No es otro que el de «garantizar los fondos a todos los territorios». Solo de ese modo podrá alcanzarse el objetivo de que la política europea se traduzca en las «mejoras para los ciudadanos» que Darias definió como irrenunciables.

Contra el odio

Sobre todo porque, como todos concluyeron, se trata de un tiempo en el que proliferan los discursos racistas y de odio, y el auge de la ultraderecha en buena parte del mundo. Incluso, en referencia a los últimos acontecimientos promovidos y protagonizados por Donald Trump, es momento de hacer «respetar la legalidad internacional, en Venezuela o en Groenlandia», subrayó Sampedro.

Elementos y circunstancias que nuclean posicionamientos intolerantes contra, entre otros, los movimientos migratorios. «Los ciudadanos están esperando que Europa sea el espacio donde se resuelven sus problemas y esa es la responsabilidad que tenemos ahora los socialistas», expuso Iratxe García.

Informe Draghi

¿Cómo conseguirlo? Para la presidenta del grupo Socialdemócrata en el PE, el único camino posible es contar con «un presupuesto ambicioso, fuerte y que tenga en la política de cohesión uno de los ejes fundamentales». Eso colisiona con la propuesta sostenida por Von der Leyen y que se basa en un informe de Mario Draghi que cuestiona la política de convergencia. García advirtió de una importante omisión: «Ese mismo informe plantea que para avanzar en competitividad, necesitamos al menos 800.000 millones de euros anuales para invertir en nuestra industria y economía», advirtió.

Los socialistas plantearon el rechazo y la devolución de la propuesta, pero no contaron con el apoyo del Grupo Popular Europeo, que aceptó el planteamiento «por una serie de pequeñas propuestas que hizo en el primer momento la CE», detalló Iratxe García. La aritmética parlamentaria europea no da para bloquear la propuesta. «Sí podemos comprometernos a que, como estamos haciendo, nuestro apoyo al presupuesto comunitario no sea un cheque en blanco», expuso la presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata.

Un programa por estado

Von der Leyen aboga por que a partir de 2028 solo existan 27 programas, uno por cada país miembro. Sería cada estado soberano el que decidiría cómo repartir esos fondos entre las regiones y los sectores económicos. Eso significaría que Canarias, entre otras muchas cuestiones, perdería los fondos que reciben su agricultura y ganadería directamente vía Posei.

Iratxe García no contempla un presupuesto sin el Fondo Social Europeo ni el Feder

«No podemos permitir que se recorten las políticas que tanto han hecho en nuestro territorio», señaló Iratxe García en alusión al conjunto de España y al efecto positivo que han propiciado el Fondo Social Europeo (FSE), «que tanto ha hecho por los grupos más vulnerables» y los fondos de desarrollo regional (Feder), «fundamentales para cohesionar en materia de infraestructuras de transporte, medio ambiente o sociales».

La cuestión es de dónde sale el dinero para hacer crecer el presupuesto. Sobre todo en un momento en el que Trump obliga a abordar un incremento del gasto en defensa. García solo contempla dos caminos posibles: «Con propuestas como la que hizo el Gobierno de España de aumentar el gasto hasta el 2% del PIB» de la UE «o incorporando recursos propios». Esta última vía pasa por «una fiscalidad justa donde los que más tienen y más gravan puedan aportar de forma solidaria al presupuesto y, por tanto, no recortar en políticas fundamentales».