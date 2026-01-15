Dos muertos entre las 108 ocupantes de un cayuco rescatado en Canarias
La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha socorrido a los migrantes, entre ellos una veintena de mujeres y tres menores, en medio de un fuerte oleaje y viento
Salvamento Marítimo traslada a esta hora hasta Gran Canaria a 108 personas rescatadas este miércoles de un cayuco a 275 kilómetros del sureste de El Hierro, dos de ellas fallecidas.
La tripulación de la Guardamar Urania se ha encargado de socorrer a estas personas, entre las que hay una veintena de mujeres y tres menores, según informa la sociedad estatal de salvamento.
El rescate se ha producido con unas condiciones meteorológicas adversas, al registrarse un oleaje de entre 2,5 y 3 metros y un viento de entre 28 y 35 nudos.
Está previsto desembarcar a estas personas en el muelle de Arguineguín a lo largo de la presente jornada.
En esta emergencia han colaborado con Salvamento el buque 'Sarah M' y el 'Eurostar', que permaneció en zona hasta la llegada de la Guardamar Urania.
