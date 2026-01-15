Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos muertos entre las 108 ocupantes de un cayuco rescatado en Canarias

La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha socorrido a los migrantes, entre ellos una veintena de mujeres y tres menores, en medio de un fuerte oleaje y viento

Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo traslada a esta hora hasta Gran Canaria a 108 personas rescatadas este miércoles de un cayuco a 275 kilómetros del sureste de El Hierro, dos de ellas fallecidas.

La tripulación de la Guardamar Urania se ha encargado de socorrer a estas personas, entre las que hay una veintena de mujeres y tres menores, según informa la sociedad estatal de salvamento.

El rescate se ha producido con unas condiciones meteorológicas adversas, al registrarse un oleaje de entre 2,5 y 3 metros y un viento de entre 28 y 35 nudos.

Está previsto desembarcar a estas personas en el muelle de Arguineguín a lo largo de la presente jornada.

En esta emergencia han colaborado con Salvamento el buque 'Sarah M' y el 'Eurostar', que permaneció en zona hasta la llegada de la Guardamar Urania.

