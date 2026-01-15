Las migraciones internacionales sostendrán el crecimiento poblacional de Canarias

Las tendencias y proyecciones actuales apuntan al mantenimiento del crecimiento poblacional de Canarias durante las próximas décadas, fundamentalmente por el efecto de las migraciones internacionales, a consecuencia de la dinámica económica y de la permanencia del atractivo residencial del archipiélago. Así se puso de manifiesto esta semana en la reunión del Patronato de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán, celebrada en la Universidad de La Laguna (ULL), en la que se abordaron distintos asuntos de interés y se dieron a conocer los principales resultados de las investigaciones becadas durante 2025, centradas en el estudio de las migraciones internacionales y sus efectos en Canarias, así como en las principales tendencias geodemográficas que marcarán el futuro regional.

La Cátedra Juan Miguel Sanjuán persigue producir conocimiento científico de valor sobre los posibles escenarios geodemográficos de Canarias en las próximas décadas, según ha precisado este jueves la ULL en un comunicado.

De acuerdo con las proyecciones actuales, el crecimiento poblacional del archipiélago estará sostenido principalmente por las migraciones internacionales, en un contexto marcado por la actividad económica y el atractivo residencial de las islas.

Futuro poblacional

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2039 Canarias alcanzará los 2,5 millones de habitantes, de los cuales un tercio habrá nacido en otros países.

Los estudios presentados subrayan el carácter estructural de la migración en Canarias, tanto en el momento actual como en los distintos escenarios futuros, como principal responsable de la evolución de la población regional y del mantenimiento de su crecimiento, pese a la previsión de un saldo natural negativo durante las próximas décadas.

El aumento de los indicadores de envejecimiento, el mantenimiento de la fecundidad en niveles muy bajos, la elevación de la esperanza de vida y la creciente diversificación de la población se configuran como dinámicas demográficas que condicionarán el futuro del archipiélago y tendrán efectos relevantes en sus estructuras económicas y sociales.

La presentación de los trabajos de investigación se completó con una conferencia sobre la evolución de la población canaria y sus principales tendencias de futuro, centrada en el reto demográfico, a cargo del profesor emérito de la Universidad de La Laguna José-León García Rodríguez.

Exposición

Asimismo, se dio a conocer la exposición 'La inmigración en perspectiva: OBITen, 25 años', comisariada por el profesor Vicente Zapata Hernández, director de OBITen, con el objetivo de seguir destacando el creciente protagonismo que tendrán las migraciones internacionales en el devenir de la región y de cada una de sus islas.

A la sesión asistieron los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García Rodríguez y Lluís Serra Magem, patronos de la Cátedra, junto al resto de patronos y patronas, los directores gerentes de las fundaciones universitarias y el propio Juan Miguel Sanjuán.