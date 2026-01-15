Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasElecciones Federación Canaria de FútbolObras de emergencia en Santa CruzViolación en CanariasReciclaje de áridos en Canarias
instagramlinkedin

Llega un cayuco con 43 hombres a bordo al sur de Tenerife

Salvamento Marítimo acompaña a la embarcación hasta el puerto de Los Cristianos

Migrantes llegando a Tenerife.

Migrantes llegando a Tenerife. / Alberto Valdés / EFE

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa suroeste de la isla.

Según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia, todos los ocupantes del cayuco han llegado a tierra en buen estado de salud y, aparentemente, entre ellos no hay ningún menor.

Noticias relacionadas y más

La embarcación fue detectada sobre las 17:00 (hora local) cerca de Callao Salvaje y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents