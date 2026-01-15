Llega un cayuco con 43 hombres a bordo al sur de Tenerife
Salvamento Marítimo acompaña a la embarcación hasta el puerto de Los Cristianos
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa suroeste de la isla.
Según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia, todos los ocupantes del cayuco han llegado a tierra en buen estado de salud y, aparentemente, entre ellos no hay ningún menor.
La embarcación fue detectada sobre las 17:00 (hora local) cerca de Callao Salvaje y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz.
- La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
- El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
- Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
- Interceptado un carguero con siete toneladas de coca al oeste de Canarias
- La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord
- El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago
- Miguel ya está en casa