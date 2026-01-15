Los intercambios de casas crecen un 47% en Canarias en 2025

Los intercambios de casas aumentaron un 47% en Canarias en 2025, según la plataforma HomeExchange, que ha registrado un crecimiento del 43% en España durante 2025, con más de 40.600 miembros.

Concretamente, el ranking está liderado por las alzas en la Comunidad Valenciana (+184%), Castilla-La Mancha (+61%) y Extremadura (+57%), seguidas de La Rioja (+52%), la Comunidad de Madrid (+51%), la Región de Murcia (+50%), Canarias (+47%), Galicia (+46%), Castilla y León (+45%) y Andalucía (+43%).

Actualmente, la plataforma suma 270.000 miembros en 155 países y prevé alcanzar 15 millones de pernoctaciones totales en 2026.

Expansión

La firma ha destacado que esta expansión se apoya, además, en una comunidad "comprometida" y en "el poder del boca a boca", ya que el 60% de los nuevos suscriptores llega a través de recomendaciones, unido a una tasa de renovación superior al 90%.

En este contexto de crecimiento, la compañía ha presentado su identidad de marca renovada con un nuevo logotipo para reflejar la realidad actual de la plataforma al posicionar su actividad como una gran tendencia turística de 2026.

A su juicio, el objetivo es "liderar un movimiento global para impulsar un mundo en el que compartir acerque a las personas y enriquezca la vida, haciendo crecer la comunidad de intercambio de casas más abierta del mundo".

Además, HomeExchange ha subrayado el papel del intercambio de casas como "una forma de turismo no comercial y virtuosa", mientras que "muchos destinos afrontan los efectos del turismo masivo".

"La hospitalidad tradicional está llegando a sus límites. No podemos construir hoteles indefinidamente, y el turismo de masas genera presión medioambiental, tensiones sociales y experiencias cada vez más estandarizadas. El intercambio de casas ofrece un camino diferente, que prioriza las relaciones no transaccionales, el equilibrio y el respeto por las comunidades locales", ha valorado el cofundador de HomeExchange, Charles-Edouard Girard.