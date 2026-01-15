Formación en Construcción finalizada para 195 desempleados

La Fundación Laboral de Construcción de Santa Cruz de Tenerife ha dado por finalizada este martes 23 de diciembre, la ejecución del Proyecto Formativo denominado «Plan de Formación para el Sector de la Construcción», iniciado allá por el mes de marzo del presente año 2025, en los dos Consejos Territoriales de la CCAA de Canarias.

El programa incluyó un total de 13 itinerarios formativos, la mayoría de ellos en formato Certificados de Profesionalidad de niveles 1 y 2, iniciados y desarrollados escalonadamente a lo largo de 10 meses de tiempo real, de los cuales algunos de ellos tuvieron dos ediciones, como el caso de los certificados de "Instalaciones de fontanería, calefacción y climatización doméstica", "Pintura decorativa en construcción" y "Mantenimiento y rehabilitación de edificios", como dato a destacar en relación a la intensidad y el esfuerzo realizado por parte del Equipo Técnico que ha llevado las riendas del Proyecto Sectorial, cabe señalar la concentración de alumnos que tuvo lugar durante el mes de agosto con un total de 150 alumnos y alumnas trabajadores/as que estuvieron en formación simultáneamente en ese periodo.

En esta ocasión el alumnado trabajador llevó a cabo las horas establecidas de trabajo efectivo posteriores a su formación teórico/práctica del aula, en las ya habituales ONG y entidades colaboradoras con la FLC, como fue el caso de la "Casa Museo de la Matemática Educativa-Luis Balbuena Castellano", el "Acuartelamiento de Ingenieros Unidad de Servicios de la BAD-La Cuesta", el "Seminario Diocesano de La Laguna" y "Aldeas Infantiles SOS".

Cabe destacar por su novedad, la acción formativa también llevada a cabo en el Proyecto Sectorial denominada "Montaje e Instalación de Viviendas Modulares", enmarcado dentro del creciente ámbito de la construcción industrializada, destacando igualmente las prácticas llevadas a cabo por el alumnado trabajador en la "EPSI-Escuela Politécnica Superior de Ingeniería" de la Universidad de La Laguna, a través del convenio de colaboración mutua firmado por ambas entidades.

A nivel de difusión social, el Proyecto Sectorial tuvo presencia activa durante el evento "Construye -Feria de la Construcción Moderna" llevada a cabo en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña entre los días 10 al 13 de mayo, y más recientemente en la 2ª Feria de Empleo de Canarias, que tuvo lugar en el Parque García Sanabria el 26 de noviembre, donde los visitantes que acudieron al stand de la FLC pudieron recibir información sobre este ambicioso Proyecto y sus posibles futuras ediciones, e igualmente sobre otras opciones formativas vinculadas a la construcción que se llevan a cabo en dicha entidad a lo largo de todo el año.

"Este Proyecto, auspiciado en colaboración con el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el SEPE del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya en su tramo formativo/docente final, se ha completado por parte del Equipo Técnico del mismo, compuesto por José Eugenio Aguilar como Director de proyecto, junto a las Coordinadoras de Formación Noemí Santana y Bezai Álamo, la PRL a cargo de Irene de Armas y las Auxiliares Administrativas Regina González y Alejandra Cabrera, con Marta Rodríguez como supervisora de formación"