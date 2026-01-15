El final del año empaña la moderación de precios en Canarias

Ligero cambio de tendencia. Canarias cerró el año con un repunte en los precios. Diciembre acabó con el comportamiento moderado de 2025, que había avanzado sin registrar un mes con una inflación interanual superior al 2,5%. Hasta ahora. La tasa anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Archipiélago alcanzó en diciembre el 2,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Anotó así la cifra más alta de los últimos 17 meses ya que hay que remontarse a julio de 2024 -cuando la inflación llegó al 2,9%-, para encontrar un dato mayor. Las Islas se mantuvieron, eso sí, una décima por debajo de la media nacional que llegó al 2,9%.

Los precios en Canarias repuntaron un 0,7% en relación al mes anterior, cuatro décimas más al ascenso anotado a escala estatal que se quedó en un 0,3%. El alza mensual del IPC en las Islas fue el más elevado en toda España para ese mes. En términos interanuales, Canarias se posicionó en mitad del ranking nacional, registrando el noveno IPC más alto. Nada que ver con lo ocurrido en el mes de noviembre cuando el Índice de Precios de Consumo de las Islas se situó en el 2,3% anual, lo que supuso obtener el registro más bajo entre las comunidades autónomas del país.

Grupos inflacionistas

En diciembre, los grupos más inflacionistas en Canarias fueron «Ocio y Cultura» y los «Transportes», con crecimientos respectivos del 2,3% y el 1,4%. En las Islas, también aumentaron los precios en «Restaurantes y Hoteles» y «Vivienda», con repuntes del 1,0% y el 0,7%, respectivamente. La tarifa eléctrica, por su parte, presentó una subida del 1,6%.

En el análisis del conjunto del año, «Restaurantes y hoteles» se erigió como el segmento que más impacto tuvo sobre el IPC en ambos territorios, con crecimientos del 6,1% en las Islas y del 4,3% en el conjunto nacional. También crecieron los precios de los bienes y servicios de «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», donde Canarias anotó un avance del 3,9%. Además, el coste de la electricidad se elevó con mayor intensidad en las Islas (10,6%) que en el conjunto de España (8,7%).

La cesta de la compra de los canarios se encareció un 2,6% en el último año. Un avance inferior al 3% que se registró en el conjunto nacional. Los mayores repuntes los sufrieron las proteínas. La ovoflación -como consecuencia de los focos de gripe aviar- ha provocado que los huevos se encarezcan en el último año un 25,2%. También la enfermedad ha afectado al coste de la carne de ave que hoy es un 9,4% más cara que en diciembre de 2024. La carne de vaca ha subido un 16,8% y el café y cacao, un 10,4%.

La inflación subyacente -que excluye los productos más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados- aumentó en un 0,7% en Canarias, tres décimas por encima que en la media nacional (0,4%), anotando, de este modo, un incremento en el conjunto del año 2025 del 2,5% en las Islas y del 2,6% en el conjunto del país.

Este cambio de ritmo en los precios ha despertado cierta preocupación entre los agentes económicos. Desde la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife advierten de que el repunte del IPC confirma una tendencia alcista iniciada en la segunda mitad del año que podría afectar a la competitividad de la economía canaria. Su presidente, Santiago Sesé, apunta a una progresiva pérdida del diferencial favorable de precios respecto al conjunto del país, una circunstancia que, a su juicio, reduce el margen del Archipiélago como destino competitivo tanto para el consumo como para la actividad empresarial. El encarecimiento del consumo cotidiano y de algunos insumos productivos, añade, presiona tanto a los hogares como a las empresas, aunque reconoce que esta evolución también guarda relación con el buen comportamiento de la economía regional, impulsada por el aumento de la demanda interna, el empleo y la actividad turística.

No obstante, y pese al repunte registrado en el tramo final del año, la patronal mantiene un diagnóstico más templado sobre la evolución de los precios. Desde la CEOE de Tenerife subrayan que el cierre de 2025 deja un escenario de inflación relativamente estable, alejado de los episodios de mayor tensión vividos en ejercicios anteriores. Su presidente, Pedro Alfonso, valora que una inflación en el entorno del 2,8% permite mantener los incrementos salariales pactados en la negociación colectiva por encima del IPC, lo que contribuye a preservar el poder adquisitivo de las familias. Con todo, reconoce que persisten desequilibrios en componentes sensibles como la vivienda, la energía o el transporte, y apela a la prudencia de cara a los próximos meses ante un contexto europeo en el que la inflación aún se sitúa por encima del objetivo del Banco Central Europeo.