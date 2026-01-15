Clavijo: "Torres nos da la razón, Canarias está infrafinanciada en el nuevo sistema"

El Gobierno canario tiene su propia propuesta de financiación autonómica y no dudará en "rebelarse" contra la que plantea el Estado en cuanto le den "un papel" en el que se plasme, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, ha dicho su presidente, Fernando Clavijo (CC). Tras el rechazo casi generalizado expresado ayer a la ministra María Jesús Montero por todos los consejeros autonómicos de Economía, menos el catalán, a la propuesta sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, que para Canarias "sigue siendo un misterio" por la "escueta información" facilitada, Clavijo ha aludido al ministro Ángel Víctor Torres. "Las palabras del ministro Torres evidencian que teníamos razón, ya que, según nuestros cálculos nos corresponderían en torno a 1.100 millones", cuantía que, según el titular de Política Territorial, es la que perdería esta comunidad autónoma si renuncia al sistema propuesto por el Gobierno central, del que "ayer no se dio ni un solo papel".

Con la financiación autonómica se sufraga la dependencia, la sanidad, la educación y todo ese se tiene que ver "en un ámbito de confianza, lealtad institucional y rigurosidad porque es el dinero de todos los españoles, de los canarios también", ha referido. A su juicio, "el Gobierno de España debería para y abrir" un diálogo porque "absolutamente todas las comunidades, salvo una, rechazan el sistema". Clavijo también entiende "el papelón que tiene el ministro Torres -líder de PSOE en Canarias- cuando hay otros socialistas que defienden a su tierra y votan en contra, y él decide votar a favor de Pedro Sánchez y de Cataluña quitándole dinero a los canarios". "Me da pena, con sinceridad. Me hubiese gustado que alguien que ha presidido esta tierra tuviese la valentía de plantarse en ese Gobierno de España y decir que esto es injusto con su gente", ha aseverado.

El presidente canario ha recalcado que si atienden a lo publicado el lunes, "Canarias con 611 millones de euros más, estaría en el 90 % de la media, es decir, un 10 % por debajo". "Casualmente, si sumamos los recursos del REF (Régimen Económico y Fiscal) estaríamos en la media. Entonces, yo creo que de facto, tocando las variables y con la población han dejado a Canarias a la cola con el 90 %, todo esto sin un papel", ha añadido Clavijo.

Inversiones

El presidente de Canarias ha criticado que esta sea "la primera vez que se trata un asunto de esta envergadura en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y no haya un documento ni un papel" sobre el que poder hacer aportaciones. "Si se habla del Fondo de Compensación Interterritorial, el ministro (Torres) está reconociendo que se infrafinancia a Canarias, ya que la Constitución establece que es para inversiones. Yo no lo quiero para inversiones, lo quiero para pagar médicos, profesores, para tener más plazas sociosanitarias para atender a la población vulnerable", ha expresado.

Según Clavijo, que ha insistido en que Canarias "niega la mayor y quiere estar en la media de financiación, este sistema de facto le da más dinero a los más ricos porque las comunidades autónomas con mejores indicadores sociales son las que más van a verse beneficiadas, supuestamente, por lo que ha dicho la ministra", mientras que las islas, "que es la región menos endeudada, es la que tiene menos financiación per cápita de toda España". "Una vez más nos relegan a la cola. No es justo, y creo que deberíamos, y así lo va a hacer el Gobierno, pero también debería hacerlo el conjunto de la sociedad, rebelarnos porque estamos hablando del futuro de los próximos 10 o 15 años", ha apostillado. "Entiendo el papelón del ministro Torres, pero tiene que elegir. Cuando tengamos solo un papel, de manera técnica y solvente nos rebelaremos", ha asegurado.