Canarias exige la retirada de la propuesta de financiación y negociar todos desde cero

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha reiterado el rechazo del ejecutivo regional de CC y PP a la propuesta de financiación autonómica y ha exigido su retirada para comenzar desde cero una negociación en la que participen todas las comunidades.

Domínguez, líder del PP regional, ha asegurado en rueda de prensa que el Gobierno de Canarias, en su rechazo a la propuesta de financiación, está dispuesto a llegar "al último episodio", que son los tribunales.

Las Islas no quieren ser "más que nadie", sino iguales, y con la financiación propuesta "un catalán va a recibir en torno a 577 euros más y nosotros 270", ha argumentado. El vicepresidente ha considerado "incomprensible" que el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, apoye esta propuesta de financiación que solo ofrece "migajas" al Archipiélago. "Nunca pensé que un canario antepusiese sus intereses partidistas y personales a los intereses de nuestra tierra", ha manifestado.

Mínimos

Canarias reclama una financiación adicional de al menos 1.040 millones de euros anuales más, acorde a su peso poblacional en España, pero en la propuesta presentada solo aumenta en 611 millones.

Según Manuel Domínguez, el anuncio que hizo Torres tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de que además de esta financiación de 611 millones se crearía un fondo de compensación interterritorial de 3.000 millones de euros, de los que a Canarias corresponderían 500, no fue explicado en la reunión.

En todo caso, ha afirmado que esos 500 millones adicionales no están garantizados, porque de lo contrario se incorporarían al sistema de financiación.

"Si existen 500 millones para Canarias, que los pongan en el sistema de financiación, porque ahí queda anclado y gobierne quien gobierne no habrá excusa para dejar de aportarlo", ha dicho, para añadir que así no dependería de someterse "a un chantaje permanente".

Tensión entre comunidades

Ha insistido en que el sistema de financiación propuesto, que definió como "el modelo Junqueras", en referencia al líder de ERC, no debe salir aprobado y debe "comenzar de cero" la negociación "de manera colectiva y no unilateral, porque esto no es un mercadillo ni un trueque entre comunidades", sino "un asunto de vida o muerte" para regiones como Canarias.

"No lo aceptamos, los canarios somos iguales que el resto de españoles, rechazamos rotundamente quedarnos con la limosna de lo que a otros les sobra, no aceptamos recibir menos que quienes tienen más recursos", ha afirmado Manuel Domínguez.

Para el vicepresidente, el PSOE "ha dejado de ser socialista, ahora da más a los más ricos y menos a los más pobres". Domínguez ha señalado además de que los 21.000 millones de euros adicionales del sistema de financiación sólo pueden obtenerse de tres maneras, y el Gobierno canario rechaza las tres: subida de impuestos, endeudamiento o "dejar de hacer cosas", como eliminar las bonificaciones al transporte.

Ha asegurado que el ejecutivo canario no se va a conformar con una propuesta que solo persigue "comprar votos para mantenerse en La Moncloa un tiempo más" y que defenderá sus intereses en los tribunales si es necesario, aunque ha garantizado que acudirán a las reuniones bilaterales anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque "el diálogo debe prevalecer por encima de todo".