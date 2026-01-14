Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria
Sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde van a recibir las primeras asistencias sanitarias
Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a cinco kilómetros de la costa sur de Gran Canaria a 25 inmigrantes que trataban de llegar a la isla a bordo de una lancha neumática, entre ellos dos mujeres y un menor.
Según han informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la embarcación fue avistada por un crucero en ruta, el Spirit of the Sea, y recibió la ayuda de la Salvamar Macondo.
Sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde van a recibir las primeras asistencias sanitarias.
Desde el mismo puerto ha partido la Guardamar Urania al encuentro de un cayuco con un número aún indeterminado de personas avistado a 360 kilómetros al sur de El Hierro.
El cayuco fue localizado por un mercante en ruta, el Sara M, cuya tripulación ha proporcionado agua y medicamentos a las personas que van a bordo, en medio de difíciles condiciones meteorológicas, con olas de tres metros, ha precisado Salvamento Marítimo.
Mientras el barco de rescate llega a su posición, otro carguero en ruta ha sido desviado para apoyar al Sara M, el Eurostar.
