Pieles celebra su décimo aniversario con el estreno de 'Arahal. Un lugar donde descansar'

Las raíces ancestrales de Canarias, con la mezcla de las culturas amazigh y sefardí, se dan la mano en la nueva propuesta de la compañía Pieles, que cumple con este espectáculo su décimo aniversario. Arahal. Un lugar donde descansar es el título de este nuevo espectáculo con el que la formación recorrerá el Archipiélago dentro de la programación #EnParalelo del 42º Festival de Música de Canarias. En concreto, la gira dará comienzo este viernes 16 de enero en el Teatro Leal de La Laguna y continuará el lunes día 19 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Un día más tarde recalará en Los Jameos del Agua, en Lanzarote; el próximo jueves día 22 de enero estará en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria; el sábado 24 en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma y, al día siguiente, el Auditorio de La Gomera.

Esta es la tercera ocasión en la que el festival incluye a Pieles en la programación dirigida a nuevos públicos. Arahal es una de las propuestas más personales de Pieles hasta el momento, y con la que la compañía da una vuelta de tuerca a su proyecto, que se inspira en el mundo pastoril y en lo que en Canarias se conoce como majadas, los lugares donde los pastores paraban a descansar con el ganado. El director Jonatán Rodríguez habla del gran reto que ha supuesto esta propuesta en cuanto a la instrumentación, puesto que por primera vez han introducido instrumentos de cuerda, lo que ha obligado a los integrantes de la compañía a aprender a tocar nuevas formas en un tiempo récord.

15 canciones

Al igual que sus propuestas anteriores, Arahal se compone de 15 canciones que ya se pueden escuchar a través del disco del mismo nombre. Rodríguez indica que todos los títulos de los temas incluyen la letra a «porque es una vocal de apertura, y eso justamente es lo que queremos trasmitir: nuestra apertura hacia otras culturas y, sobre todo, a nuestros orígenes». Para dar forma a todo este universo, Pieles ha dedicado tres años a desarrollar este proyecto, en el que la investigación también ha dejado espacio a la imaginación puesto que «nos hemos aventurado a pensar cómo podrían haber sido las melodías de una flauta del norte de África mientras interpreta un tajaraste, por ejemplo», relata el director de Arahal.

Esta propuesta escénica se desarrolla sobre un gigantesco damero de líneas rectas y diagonales, una cuadrícula subdividida en triángulos inspirado en los juegos tradicionales de inteligencia canarios y en los antiguos grabados indígenas grabados en piedra. Ese tablero se convierte en un mapa de la memoria, donde se cruzan caminos, decisiones y encrucijadas, y donde cada línea sugiere un posible recorrido entre Canarias y la Tamazgha norteafricana. El elenco se mueve sobre ese damero como si fuese un conjunto de piezas vivas de un juego milenario y la disposición de los cuerpos, los instrumentos y los objetos dibuja un lenguaje geométrico, donde la música de raíz, la percusión y la voz se convierten en estrategia.

Largo recorrido

Desde Canto al trabajo, su primer espectáculo, Pieles ha desarrollado un proyecto que combina la investigación etnográfica, la creación musical y la experimentación escénica. El resto de propuestas de la compañía –Ángaro, Piel con Piel, La ilusión de César, Tarasca y Orilla– destacan su vinculación con las músicas de raíz y las tradiciones de Canarias. No obstante, con este espectáculo, la formación plenamente asentada en los escenarios isleños pretende dar un giro hacia una propuesta más escénica y, a su vez, arriesgada en términos musicales.