'Orfeo ed Euridice' estrena la apuesta permanente de Ópera de Tenerife por el barroco

Ópera de Tenerife confirma su apuesta por los títulos barrocos que formarán parte, de manera estable, de sus próximas temporadas y ultima el estreno, el jueves 22 y viernes 23 de enero, de Orfeo ed Euridice, del compositor alemán Christoph W. Gluck en el Auditorio de Tenerife. Por primera vez, dos coreógrafos, María Muñoz y Pep Ramis, de la compañía Mal Pelo, asumen la dirección escénica de esta innovadora ópera que se podrá ver ambos días a las 19:30 horas y que gira alrededor del conocido mito griego, aunque con una imagen profundamente estética, poética y ética ya que el estreno incluye proyecciones de mensajes en las paredes de este montaje escénico.

Orfeo ed Euridice es un título ubicado en un periodo reformista, de transición entre el barroco y el neoclasicismo. Para esta propuesta que se estrenó en un periodo de cambio, Ópera de Tenerife ha apostado por un código propio que llega de la mano de la compañía Premio Nacional de Danza Mal Pelo, y en el que el mito, el amor y la pérdida centran la acción. El movimiento se convierte, por tanto, en un elemento clave de la narración, tanto en la dimensión escenográfica como en la dimensión corporal.

Momento decisivo

Precisamente el coreógrafo Pep Ramis expresó durante la presentación de la ópera que aquella obra representó un momento decisivo en la evolución del lenguaje operístico puesto que la palabra es exaltada por el canto, y no al revés. Además, Gluck decidió suprimir los ornamentos y virtuosismos vocales y dotó al coro de una función dramática.

Habló además de la importancia que adquiere este título para la compañía de la que forma parte puesto que es la primera vez que dirigen escénicamente una ópera. "Dar la dirección escénica a dos coreográficos es algo inusual, pero estamos muy felices. Además, hemos respetado al máximo el libreto porque estamos en un momento de mucho ruido y sobreinformación, por lo que la austeridad de Gluck debería volver a escena, y no hablo solo del teatro".

Contranarrativa

Para esta propuesta, Mal Pelo plantea "una contranarrativa" de la historia, a través de imágenes y textos propios y de otros autores como Shakespeare. "Nos parece importante poner en valor el gesto poético del final de esta ópera, cuando el amor se encuentra de nuevo a través de la muerte, pero lo hacemos a través de un contexto propio", indicó Ramis quien, como el propio Gluck, no pretende ofrecer una gran muestra de virtuosismo a través de la danza, sino que "trabajamos con el reconocimiento del espacio escénico".

La dirección musical corre a cargo de Jordi Francés, quien habló del "trabajo arqueológico" que ha supuesto partir de una partitura del siglo XVIII y transformarla en un sonido "agradable para el oído contemporáneo". Insistió en que, a pesar de ser una ópera barroca, se trata también de un proyecto actual. Resaltó el "ejercicio de honestidad" ofrecido por Gluck y el libretista Raniero de Calzabigi que ha sido ahora "el pilar de nuestro pensamiento", por lo que "nos ha resultado fácil introducir variaciones en la música a través de una labor emocional".

Las voces

Precisamente destacó además el trabajo realizado por los cantantes. En esta ocasión, los tres roles protagonistas serán interpretados por tres mujeres: la mezzosoprano Teresa Iervolino como Orfeo, la soprano Ana Vieira Leite encarnando a Euridice y la también soprano Mira Alkhovik asumiendo a la diosa Amore.

Iervolino destacó el "viaje interior" que efectúa su personaje en esta propuesta, en la que el valor y los sentimientos adquieren una importancia trascendental. Además, comentó que la idea de incluir el movimiento en este estreno "ha sido un cambio muy fuerte para nosotros como cantantes, porque eso está en primer lugar", pero avanzó que a pesar de los retos, "esperamos llegar al corazón del público". Por su parte, Ana Vieira Leite recordó que no es la primera vez que se pone en la piel de Euridice, "pero esta vez está siendo totalmente diferente". Adelantó que se trata de una producción cargada de dolor y, aunque su papel es pequeño en cuanto al tiempo que aparece sobre el escenario, "es también es un reto, porque tengo que desarrollar todo ese dolor en un corto periodo de tiempo". Por último, Mira Alkhovik visita por primera vez Tenerife para poner en la piel de la diosa Amore. El descubrimiento de la naturaleza tinerfeña le ha permitido entender parte de su personaje: "El amor puede ser como un bosque salvaje en el que perdernos; puede ser un escenario muy bonito pero también es lucha y resiliencia". "La naturaleza de Tenerife realmente me ha inspirado y me ha permitido recrear todas las partes del amor que aborda mi personaje", concluyó.

Apuesta

El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, destacó la importancia de esta obra barroca y dijo de ella que "es esencial porque representa un momento de cambio en el mundo de la ópera, donde la música y el teatro se unen en favor de la transmisión de emociones". "Gluck vivía un punto de inflexión en el que quiso unir música, palabra y teatro, pero a mí me parecía que faltaba el cuerpo, y por eso le pedí a Mal Pelo que asumiera la dirección escénica", comentó. Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, dijo que "esta ópera de producción propia de Auditorio de Tenerife lleva el mito griego, bien conocido por todos, a la escena pero con una visión contemporánea, es decir, un espectáculo de ópera en todo su esplendor".