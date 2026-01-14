El Estado ofrece a Canarias 500 millones adicionales a través del Fondo de Compensación Interterritorial

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este miércoles que la propuesta presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) supone una mejora significativa para Canarias en términos de recursos financieros. Las Islas ganan más de 1.100 millones, afirmó.

El también expresidente del Gobierno canario explicó que el nuevo sistema planteado por el Gobierno central incorpora 21.000 millones de euros adicionales al conjunto autonómico, manteniendo parámetros como la población ajustada, la nivelación y los fondos compensatorios. En ese marco, remarcó que el Archipiélago recibiría 611 millones de euros más al año que con el modelo actualmente vigente. “Canarias mejora indudablemente porque va a recibir 611 millones de euros más al año que lo que recibe en estos momentos”, sostuvo.

Fondo de Compensación Interterritorial

Además, el ministro destacó como novedad el aumento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuya dotación ascenderá a 3.000 millones de euros. Según sus cálculos, si se mantiene el criterio de reparto actual, Canarias podría obtener unos 500 millones de euros adicionales procedentes de dicho fondo. “Eso va o puede suponer para Canarias unos 500 millones de euros más que se suman a los 611”, precisó.

Torres resumió que el nuevo esquema permitiría que las Islas dispusieran de más de 1.100 millones de euros adicionales al año, una cifra que consideró de gran relevancia para fortalecer los servicios públicos esenciales. “Es difícil que alguien rechace que podamos tener 1.000 millones de euros más al año para invertir en educación pública, sanidad pública, dependencia y servicios sociales, en todo lo que los canarios y canarias precisan”, censuró, en referencia al Gobierno de Canarias de CC y PP, que consideran que el sistema de financiación deja a la cola de España a las Islas en el reparto de recursos.