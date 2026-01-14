Hodgson Strategies cumple ocho años asesorando empresas

Hodgson Strategies celebra ocho años de actividad reafirmando su posicionamiento como uno de los despachos especializados más relevantes en asesoramiento financiero y bancario para empresas en Canarias. Fundado en 2018 por el empresario y asesor Jorge Hodgson Golding, el despacho ha desarrollado un modelo de asesoramiento altamente especializado orientado a la toma de decisiones financieras estratégicas en entornos complejos.

La firma ha construido su trayectoria sobre un enfoque centrado en las Finanzas Corporativas, prestando apoyo a empresas y grupos empresariales en ámbitos clave como la planificación financiera, el acceso a financiación, la estructuración de operaciones corporativas y la mejora de la eficiencia económica. Este modelo de trabajo permite a las compañías afrontar procesos de crecimiento, reorganización o inversión con una visión financiera sólida y alineada con sus objetivos empresariales.

A lo largo de estos ocho años, Hodgson Strategies ha apostado por un posicionamiento claro como despacho boutique, priorizando la especialización, el conocimiento profundo del cliente y un alto nivel de implicación en cada proyecto. Esta filosofía ha sido determinante para su crecimiento progresivo y para la confianza depositada por empresas de distintos sectores, tanto en el ámbito regional como nacional.

El reconocimiento a su labor llegó en 2022, con la concesión del Premio CEPYME, y se consolidó en 2023 con el Premio Revista Capital al mejor proyecto de asesoramiento empresarial en España. Ambos galardones ponen en valor su capacidad para ofrecer soluciones financieras adaptadas a escenarios económicos cambiantes y su contribución al fortalecimiento del tejido empresarial.

Actualmente, el despacho cuenta con un equipo multidisciplinar de economistas y abogados, que trabaja de forma coordinada para analizar el impacto financiero de factores regulatorios, económicos y de mercado. Esta visión transversal permite a Hodgson Strategies acompañar a las empresas en la definición de estrategias financieras que refuercen su estabilidad y competitividad a medio y largo plazo.

Uno de los ejes diferenciales de la firma es su servicio de dirección financiera externa, concebido como un apoyo estratégico a la alta dirección. A través de este modelo, las empresas acceden a una gestión financiera profesionalizada, flexible y adaptada a sus necesidades reales, sin renunciar a una visión global del negocio.

Desde Hodgson Strategies subrayan que, en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión regulatoria y la evolución constante de los mercados, la gestión financiera se ha convertido en un elemento clave para la sostenibilidad empresarial.

Según Jorge Hodgson Golding, fundador y socio del despacho:“Nuestro compromiso es seguir aportando valor a las empresas desde una visión estratégica de las finanzas, ayudándolas a tomar decisiones sólidas que les permitan crecer con estabilidad en un entorno cada vez más exigente”.