Hodgson Strategies cumple ocho años asesorando empresas
La firma se consolida como un referente del asesoramiento financiero en Canarias
Hodgson Strategies celebra ocho años de actividad reafirmando su posicionamiento como uno de los despachos especializados más relevantes en asesoramiento financiero y bancario para empresas en Canarias. Fundado en 2018 por el empresario y asesor Jorge Hodgson Golding, el despacho ha desarrollado un modelo de asesoramiento altamente especializado orientado a la toma de decisiones financieras estratégicas en entornos complejos.
La firma ha construido su trayectoria sobre un enfoque centrado en las Finanzas Corporativas, prestando apoyo a empresas y grupos empresariales en ámbitos clave como la planificación financiera, el acceso a financiación, la estructuración de operaciones corporativas y la mejora de la eficiencia económica. Este modelo de trabajo permite a las compañías afrontar procesos de crecimiento, reorganización o inversión con una visión financiera sólida y alineada con sus objetivos empresariales.
A lo largo de estos ocho años, Hodgson Strategies ha apostado por un posicionamiento claro como despacho boutique, priorizando la especialización, el conocimiento profundo del cliente y un alto nivel de implicación en cada proyecto. Esta filosofía ha sido determinante para su crecimiento progresivo y para la confianza depositada por empresas de distintos sectores, tanto en el ámbito regional como nacional.
El reconocimiento a su labor llegó en 2022, con la concesión del Premio CEPYME, y se consolidó en 2023 con el Premio Revista Capital al mejor proyecto de asesoramiento empresarial en España. Ambos galardones ponen en valor su capacidad para ofrecer soluciones financieras adaptadas a escenarios económicos cambiantes y su contribución al fortalecimiento del tejido empresarial.
Actualmente, el despacho cuenta con un equipo multidisciplinar de economistas y abogados, que trabaja de forma coordinada para analizar el impacto financiero de factores regulatorios, económicos y de mercado. Esta visión transversal permite a Hodgson Strategies acompañar a las empresas en la definición de estrategias financieras que refuercen su estabilidad y competitividad a medio y largo plazo.
Uno de los ejes diferenciales de la firma es su servicio de dirección financiera externa, concebido como un apoyo estratégico a la alta dirección. A través de este modelo, las empresas acceden a una gestión financiera profesionalizada, flexible y adaptada a sus necesidades reales, sin renunciar a una visión global del negocio.
Desde Hodgson Strategies subrayan que, en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión regulatoria y la evolución constante de los mercados, la gestión financiera se ha convertido en un elemento clave para la sostenibilidad empresarial.
Según Jorge Hodgson Golding, fundador y socio del despacho:“Nuestro compromiso es seguir aportando valor a las empresas desde una visión estratégica de las finanzas, ayudándolas a tomar decisiones sólidas que les permitan crecer con estabilidad en un entorno cada vez más exigente”.
