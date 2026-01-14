Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

En los primeros cinco días del año, dos mujeres fueron asesinadas a manos de un hombre en España, una de ellas en Las Palmas. Si 2026 arrancó mal, 2025 cerró incluso peor. Noviembre y diciembre fueron dos de los meses más trágicos del último ejercicio, con siete y cinco feminicidios, respectivamente. Con este panorama, el Ministerio de Igualdad optó por convocar un comité de crisis en el que llegaron a una conclusión: el entorno de la víctima debe ser más activo y, sobre todo, debe denunciar más.

En Canarias, los familiares solo dan la voz de alarma en cinco de cada cien casos (5,45%), mientras que la propia víctima está detrás de cuatro de cada diez avisos (42%). Si bien estos datos tienen una lectura positiva, pues cada vez más mujeres se atreven a dar este paso, también evidencian que el entorno no se involucra tanto como debería.

El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), recibió 18.717 llamadas en 2025. De ellas, 7.862 fueron realizadas por la afectada; 4.405, por un alertante accidental –un vecino, un transeúnte o cualquier otro testigo–; 3.401, por una institución; 1.197 llegaron a través del 016; 1.020, por un familiar y 447, a través del servicio Atenpro.

La sociedad responde

El mensaje ha calado y la sociedad está cada vez más implicada. La principal prueba es que detrás de una de cada cuatro llamadas se esconde un alertante accidental, que no tiene relación con la víctima. Su protagonismo en los últimos años se ha disparado, hasta el punto de ser el segundo tipo de alertante más habitual en el Archipiélago, solo por detrás de la propia afectada.

Al respecto, la Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, apuntó que, dentro de lo negativo de los datos, hay un aspecto positivo: «La prevención y la sensibilización están surtiendo efecto porque muchas de esas llamadas fueron realizadas por testigos que, tras presenciar una situación de abusos, deciden alertar».

La tarea ahora es movilizar a otro sector de la población que aún parece dormido: el que sí conoce a la mujer. A nivel nacional, el comité de crisis analizó once casos y sólo en dos de ellos existía una denuncia previa, y una fue instada de oficio por parte del cuerpo policial en virtud del protocolo cero. Asimismo, el informe refleja que el riesgo de asesinato se reduce cuando el sistema policial, judicial e institucional está al tanto de la situación. Cuando esto ocurre, la víctima también tiene más posibilidades de escapar de esa violencia.

La obligación de denunciar

En cualquier caso, la Administración recuerda que denunciar es una obligación si se tiene constancia de que se está produciendo un episodio de violencia de género. De no hacerlo o de no auxiliar a la víctima, podría ser considerado un delito.

Tras la reunión, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, también pidió a las comunidades autónomas y a las entidades locales que reforzaran sus servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista y, sobre todo, que mejoraran la coordinación entre instituciones.

Además, la responsable del área subrayó la importancia de trabajar con asociaciones de migrantes, uno de los colectivos más vulnerables, ya que cinco de las once mujeres eran extranjeras. Especial atención merecen también quienes tengan hijos a su cargo, pues muchas temen que si intentan salir de esa situación las consecuencias puedan afectar a los niños.

Reforzar los protocolos

Por su parte, la consejera del Ejecutivo canario destaca que, junto a la ministra, analizaron los feminicidios de los últimos meses para mejorar los protocolos de prevención, tanto en los centros educativos, como en los servicios de urgencia. «Muchos niños manifiestan a sus profesores lo que están viviendo en sus hogares, por lo que es importante que en esos casos se pudiera activar algún tipo de protocolo para poner en conocimiento a las unidades de violencia de género», explicó Delgado.

En esta línea, reconoció que los últimos casos han puesto en evidencia que hay que activar el Sistema VioGén mucho antes. «En estos encuentros las comunidades comparten lo que ha ocurrido en cada territorio y eso nos sirve para detectar patrones o para ver qué medidas desarrollan otras regiones», añadió.

Nuevo feminicidio

A los casos analizados se podría sumar un nuevo feminicidio. La joven de 27 años muerta en Palma a principios de febrero de 2025 habría muerto por asfixia a manos de su compañero sentimental, no por sobredosis de sustancias estupefacientes como se sospechó en un primer momento.