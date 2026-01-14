España pide a la UE limitar la venta de viviendas a extranjeros en Canarias

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, ha remitido sus propuestas para el futuro Paquete de Simplificación Normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) a la Comisión Europea, a través de un proceso de consulta liderado por el Ministerio de Exteriores y en coordinación con otros departamentos clave como Hacienda, Agricultura, Industria o Vivienda.

Las medidas planteadas tienen un eje común: preservar la singularidad de Canarias, única RUP del Estado español, dentro del marco normativo comunitario. Desde diciembre de 2025, el equipo de Política Territorial ha trabajado en un documento técnico que ya ha sido incorporado a la respuesta del Gobierno de España a Bruselas.

POSEI y sector primario: financiación y agilidad

Uno de los principales apartados del documento está dedicado al mantenimiento y refuerzo del POSEI, el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, vital para la agricultura y ganadería del Archipiélago.

El texto, respaldado también por los ministerios de Hacienda y Agricultura, solicita que se garantice un presupuesto suficiente para el POSEI, al tiempo que reclama una mayor simplificación administrativa y burocrática para facilitar el acceso a las ayudas.

También se pide adaptar las normativas pesqueras para permitir la renovación urgente de la flota artesanal, especialmente de los buques menores de 12 metros, y flexibilizar las reglas de ayuda de minimis destinadas a mejoras de sostenibilidad y seguridad en embarcaciones pequeñas.

Redistribución de migrantes y viviendas para residentes

En materia de migraciones, el Ministerio de Política Territorial ha propuesto una línea concreta para las RUP: facilitar la redistribución de menores y personas migrantes hacia el continente, evitando su concentración en regiones insulares como Canarias y garantizando un marco jurídico adaptado a su especificidad territorial.

Por otro lado, en el ámbito de la vivienda, se plantea la posibilidad de que las regiones ultraperiféricas puedan limitar la adquisición de inmuebles para uso no residencial, como mecanismo para frenar la presión inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.

Ayudas de Estado e innovación legal

Otra de las líneas destacadas de la propuesta es la flexibilización del régimen de ayudas de Estado en las RUP, solicitando que no se apliquen restricciones de cuantía, sector o duración, siempre que se preserve la cohesión interna de la UE.

Además, el documento plantea que las regiones ultraperiféricas puedan actuar como “sandboxes regulatorios”, es decir, laboratorios normativos en los que probar innovaciones legislativas en entornos controlados, simplificando procedimientos antes de su aplicación a escala europea.

Estas propuestas ya han sido integradas en la respuesta oficial del Gobierno de España enviada a la Comisión Europea, en el marco del proceso de consulta abierto para diseñar el nuevo paquete normativo de simplificación que regirá para las RUP.

