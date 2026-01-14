El 48% de los canarios reconoce tener problemas para llegar a fin de mes tras la Navidad

Un estudio realizado por Wallapop concluye que el 40% de los españoles reconoce tener problemas para llegar a fin de mes tras los gastos extra asociados a la campaña del 'Black Friday' y la Navidad. En Canarias, este porcentaje alcanza el 48%.

Según la última edición de 'La Red del Cambio 2025', elaborada por Wallapop, el gasto medio por español en la campaña de fin de año alcanzó los 588 euros, repartidos entre 185 euros en 'Black Friday' y 403 euros en Navidad.

A este contexto, se suman las rebajas, donde este año las ventas online crecerán un 15% respecto al anterior, con un ticket medio digital que aumentará un 8%, hasta situarse en 297,45 euros por consumidor, de acuerdo con el 'Informe de Rebajas 2026' de Webloyalty.

Los jóvenes tienen más dificultades

Los datos del estudio han revelado que los jóvenes de entre 18 y 24 años son el grupo que más dificultades económicas padece en la denominada 'cuesta de enero', situándose por encima de la media. Asimismo, también destacan las personas de entre 45 y 64 años, que suelen enfrentar mayores cargas económicas como alquileres o gastos familiares.

Por territorios, las comunidades que encabezan tener problemas para llegar a fin de mes han sido Canarias (48%), Cataluña (46%) y Galicia (45%). En el lado opuesto, País Vasco (23%) y Castilla y León (26%).