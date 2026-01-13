Sanidad paga las revisiones y limpiezas dentales de los niños canarios al mismo precio que en 2008

El sistema público cubrirá, durante todo 2026, la atención dental de los niños de entre 6 y 14 años. Lo hará, como ya es costumbre, a través del Programa de Atención Bucodental Infantil de Canarias, conocido como Padican. En esta edición, la Consejería de Sanidad y los colegios de dentistas de ambas provincias no solo han pactado prorrogar esta iniciativa, sino que además han llegado un acuerdo para actualizar el precio de los bonos, una demanda que los profesionales llevaban años trasladando a la Administración. Pese a haber incrementado la financiación con respecto a ejercicios anteriores, la realidad es que solo han conseguido equiparar la tarifa actual a la que se estableció en primera estancia, hace casi dos décadas.

Las familias que quieren aprovechar los servicios gratuitos que ofrece este programa reciben un bono que después tienen que presentar en la consulta donde serán atendidos ese año. Si no existiera esta fórmula, es decir, si Sanidad no se hiciera cargo a través del bono, serían los padres los encargados de costear las prestaciones que recibe el menor.

Cuando Padican arrancó, en 2008, esta tarifa se fijó en 45 euros para las prestaciones básicas, como revisiones anuales o sellados. Sin embargo, la crisis y la falta de recursos económicos que arrastraba el sistema público de salud obligó a reducir esta cuantía, que llegó a caer incluso hasta los 36 euros. Los dentistas advirtieron que no era suficiente y emprendieron una lucha para pedir que, al menos, se recuperara el importe inicial, un objetivo que han logrado para este 2026.

Sin cubrir gastos

La presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción León, celebró que la Consejería haya cumplido por fin con esa demanda, pero destaca que sigue siendo una cuantía escasa. «Avanzamos poco a poco, aunque estamos dentro de la media nacional, los datos se podrían mejorar porque el coste de la vida se ha incrementado muchísimo en estas casi dos décadas; esos 45 euros cubren a duras penas el servicio», resaltó.

En estos 18 años, el coste de la vida se ha encarecido. Los salarios, la luz, el agua, los materiales... salvo la tarifa establecida en el convenio, todo ha subido. El hecho de que este programa persista es casi un acto de vocación. Los profesionales de ambas provincias consideran que es una iniciativa «muy buena» para la población infantil, por lo que, para evitar que se pierda, han ido cediendo ante esos recortes. De cara a este nuevo ejercicio han conseguido, al menos, volver a la casilla de inicio, gracias a una adenda que han incorporado al convenio y que se publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Un programa desaprovechado

La prioridad para los próximos meses es que este programa llegue a muchos más niños. En los últimos años, apenas un 30% de los peques de entre 6 y 14 años ha aprovechado estos servicios gratuitos. «La asistencia está un poco estancada, no está costando sobrepasar esa barrera», confesó la presidenta. A excepción del gran bajón registrado en la pandemia, las cifras de atención se han mantenido estables. Según datos de la Consejería, en 2025 un total de 47.490 menores cuidaron de su salud bucodental a través de Padican: 24,200 fueron niños (50,96%) y 23.290, niñas (49,04%). Se trata de una cifra algo inferior a la de 2024, ejercicio que cerró con 46.839 peques atendidos.

El colegio de la provincia occidental, por su parte, señaló que en 2025 el sector público mejoró sus cifras gracias a las unidades de salud bucodental implantadas en los centros de salud. «Se han implicado más, se ha incrementado el número de profesionales y, por ello, esperábamos que los datos del último ejercicio fueran mejores», detalló.

Aun así, cerca del 70% de los niños que tienen derecho a este programa no lo está aprovechando. «Sería interesante que llegara a un público mucho mayor porque va en beneficio de su salud, para ello necesitamos estar recordándolo e informando a las familias todo el tiempo», argumentó.

Mejoras en lo público

El SCS, añadió, se han implicado bastante en los últimos años, pero la salud bucodental aún no tiene la atención que merece. «Muchas personas creen que solo hay que ir al dentista cuando sienten dolor y eso es un error», defendió. Los niños, por ejemplo, deberían adquirir el hábito de limpiarse los dientes, así como de acudir a revisiones, desde los tres años.

Los peques de la casa no son los únicos que hacen pellas en el dentista. En realidad, el 4% de los canarios –unas 93.500 personas– jamás ha visitado a este especialista y casi la mitad del Archipiélago lleva más de un año sin acudir. En el lado opuesto, solo dos de cada diez isleños tienen, al menos, una consulta cada tres meses. Estos datos son un reflejo de la crítica que traslada León y también explican que muchas familias ni siquiera sepan que los niños tienen acceso gratuito a través de Padican.

¿Qué incluye?

La iniciativa, a la que Sanidad destina este año 2.137.734 euros, cubre servicios básicos -revisiones anuales, limpiezas, urgencias, sellados, obturaciones en piezas permanentes, exodoncias…– y otras prestaciones especiales, como endodoncias, reimplantes o grandes reconstrucciones, que realizan en exclusiva los dentistas privados adscritos al convenio. Otros, como el tratamiento de los dientes de leche o la ortodoncia, no están incluidos.

Los padres, una vez que el menor haya cumplido seis años, pueden elegir un dentista entre los incluidos en el programa. Si en lugar de optar por una consulta privada, escogen uno del SCS, este será el de la Unidad de Salud Oral de referencia a su Zona Básica de Salud. Gracias a Padican, las familias tampoco tendrán que afrontar ningún coste adicional si tienen que visitar a este especialista más de una vez al año.