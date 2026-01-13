La reina Sofía aplaza su agenda en Canarias por un empeoramiento de la salud de su hermana

La reina Sofía ha aplazado los dos actos que tenía previstos para esta semana en Las Palmas de Gran Canaria debido a un empeoramiento de la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

La reina Sofía tenía previsto viajar este próximo miércoles a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el premio Gorila 2024, concedido en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Al día siguiente, jueves 14, la reina iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario.

Sin fecha

Un empeoramiento del estado de salud de su hermana menor ha hecho que la reina Sofía decidiera aplazar estos actos para fechas aún sin determinar ya que no quiere separarse de ella, han indicado a EFE fuentes de la Casa Real.

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, y que reside en Madrid junto a su hermana, tiene problemas de salud que le han impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia