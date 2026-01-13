Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Maspalomas', la película rodada en parte en Gran Canaria, lleva el acento canario a los Goya con nueve nominaciones

Un total de 218 películas se inscribieron este año en los galardones en los que la cinta de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga compite por 'el cabezón' a Mejor película y Dirección

Un fotograma de la película 'Maspalomas'.

Un fotograma de la película 'Maspalomas'. / El Día

Patricia Ginovés

Patricia Ginovés

Santa Cruz de Tenerife

En la 40º edición de los Premios Goya escasea el acento canario. Aunque las cintas rodadas o producidas desde Canarias eran numerosas en el listado de inscritos, finalmente solo Maspalomas llevará el aire canario hasta la gala que tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona. La película dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga se convierte en la tercera con mayor número de nominaciones, con un total de nueve y tan solo por detrás de Los domingos y Sirat, y llevará a toda España los paisajes del sur de Gran Canaria, puesto que se rodó en parte en la famosa playa de arena blanca. La Academia ha dado a conocer esta tarde a los nominados.

Entre las nominaciones para Maspalomas destacan las categorías de Mejor película y Mejor dirección, así como Dirección de arte, Maquillaje y peluquería, Música original, Dirección de fotografía o Guion original.

Un instante de la lectura de nominados.

Un instante de la lectura de nominados. / Europa Press

En concreto, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, llegará a la gala del próximo mes de febrero con 13 nominaciones y Sirat, de Oliver Laxe, con once. Estas son las dos películas favoritas para la 40 edición de los galardones y que están seguidos por Maspalomas, La cena, de Manuel Gómez Pereira, con ocho, mientras que Sorda (Eva Libertad), El Cautivo (Alejandro Amenabar) y Los Tigres (Alberto Rodríguez Librero) ostentan siete candidaturas cada una, Romería, de Carla Simón, tiene seis y Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, cinco.

La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls fueron los encargados de realizar la lectura del listado de finalistas a los galardones del cine español en la Academia del Cine. Este año se inscribieron 218 películas, de las que 123 eran de ficción, 87 documentales y nueve de animación. Además, había 67 son óperas primas.

