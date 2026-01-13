Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasNacimientos en CanariasNarcotráfico en TenerifeCarril bici en Santa CruzCarnaval de Tenerife
instagramlinkedin

Marruecos impide la entrada al Sáhara de Carmelo Ramírez y Noemí Santana

El Gobierno de Canarias, tras la expulsión de su delegación en El Aaiún, condena la negativa de Marruecos a permitir el acceso a observadores y organizaciones solidarias en el Sáhara Occidental

El consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, la diputada nacional de de Podemos y el presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara.

El consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, la diputada nacional de de Podemos y el presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. / Laura Bautista

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La delegación canaria, compuesta por Carmelo Ramírez, Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria; Noemí Santana Perera, diputada en el Congreso de Madrid; y Fernando Ruiz Pérez, secretario de Comunicación de Podemos Canarias, que hoy, martes 13 de enero de 2026, viajaba a los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental para realizar una misión de observación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui, ha sido expulsada por las autoridades marroquíes al llegar a El Aaiún, impidiéndoles cumplir con los objetivos de su visita.

Esta acción constituye un acto "inaceptable de represión y de bloqueo a la labor pacífica de observación de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que sufre la población saharaui", según señala en un comunicado la delegación. Marruecos mantiene "un régimen de impunidad que permite detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sin garantías y la persecución constante de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como el encarcelamiento de presos políticos saharauis por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la autodeterminación", lamentan Santana y Ramírez tras enfrentarse a las autoridades marroquíes que impidieron bajar del avión en el aeropuerto de El Aaiún.

Noticias relacionadas y más

La expulsión

En este sentido, Canarias - que definde la autodeterminación del pueblo saharaui - condena "enérgicamente esta expulsión y denuncia que Marruecos impide de forma reiterada el acceso a los territorios ocupados a delegaciones, observadores y organizaciones solidarias con el objetivo de silenciar a la población saharaui y ocultar la represión que se ejerce sobre ella". La expulsión de esta delegación, aseguran, "pone de manifiesto la gravedad de la situación y la vulneración continuada de los derechos más fundamentales del pueblo saharaui".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  2. Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
  3. Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
  4. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
  5. Canarias refuerza su red social en Venezuela para atender a 70.000 isleños: 'Su tierra va a estar ahí, ayudándolos
  6. La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
  7. Interceptado un carguero con siete toneladas de coca al oeste de Canarias
  8. La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord

Marruecos impide la entrada al Sáhara de Carmelo Ramírez y Noemí Santana

Marruecos impide la entrada al Sáhara de Carmelo Ramírez y Noemí Santana

Los aeropuertos canarios cerraron 2025 con más de 54 millones de pasajeros, un 3,6 % más

Los aeropuertos canarios cerraron 2025 con más de 54 millones de pasajeros, un 3,6 % más

551 menores han sido reubicados ya en centros de todo el país

551 menores han sido reubicados ya en centros de todo el país

La reina Sofía aplaza su agenda en Canarias por un empeoramiento de la salud de su hermana

La reina Sofía aplaza su agenda en Canarias por un empeoramiento de la salud de su hermana

Carmelo Ramírez y Noemí Santana intentan volar a El Aaiún para comprobar la situación

Carmelo Ramírez y Noemí Santana intentan volar a El Aaiún para comprobar la situación

Mercadona comercializó 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, un 20% más que en 2024

Mercadona comercializó 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, un 20% más que en 2024

El nuevo sistema de financiación hunde a Canarias en los puestos de cola

El nuevo sistema de financiación hunde a Canarias en los puestos de cola

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents