Guionistas de todo el mundo podrán optar a las 16 plazas de la quinta edición de IsLABentura Canarias

El laboratorio de guiones para cine y televisión IsLABentura Canarias abre su quinta edición y se consolida de esta forma como un referente nacional e internacional en el ámbito cinematográfico. En esta ocasión, son 16 las plazas que se ofrecen y a las que pueden optar guionistas de cualquier parte del mundo que inspiren su relato en Canarias y con un texto escrito en español. Los seleccionados, que ya pueden presentar sus propuestas y hasta el próximo 22 de febrero, dispondrán de seis meses para dar forma al guion -que también incluye propuestas de animación- y para ello contarán con el asesoramiento de algunos de los mejores profesionales del país. Como cada edición, este año también terminará con un encuentro de los inscritos con productoras nacionales e internacionales que podrían estar interesadas en llevar estas historias a la pantalla.

De las 16 plazas disponibles, ocho serán para guionistas con residencia en Canarias, aunque se primará en cualquier caso la calidad de las propuestas y no su procedencia. Como cada año, un equipo de profesionales acompañará a los seleccionados para asesorarles durante los procesos de documentación y escritura. En esta ocasión, participarán por primera vez la productora, directora y guionista Sara Bamba; la script y especialista internacional en análisis, consultoría, escritura y docencia de guion, Yolanda Barrasa; y el director y guionista de cine y televisión Borja Santaolalla. Repiten además Curro Royo, Gianmarco Serra e Isabel Herguera, Pablo Bartolomé, Arantxa Cuesta y Alba Lucío.

Encuentros presenciales

Además, durante esta quinta edición se realizarán tres encuentros presenciales en Canarias que tendrán lugar en abril en Tenerife, en julio en La Gomera –a donde llega este laboratorio por primera vez– y en octubre en Gran Canaria. En esta última reunión se presentarán los guiones ante destacadas productoras y se entregarán los premios en la gala de clausura.

Un instante de la presentación de la quinta edición de IsLABentura / El Día

La directora de IsLABentura Canarias, María José Manso, destacó la importancia de contar con la participación de profesionales de diferentes disciplinas para acompañar el desarrollo de los proyectos de guion y por eso en esta ocasión se pondrán en marcha varios talleres en los que se abordarán temáticas como el proceso de creación, el análisis de guion, el marketing, el proceso creativo, la creación de personajes, el psicoanálisis de los personajes o la dirección de actores.

Desarrollo

A lo largo de las cuatro ediciones que ya se han desarrollado en Canarias, se ha dado forma a 58 historias vinculadas a las Islas y 18 de ellas se encuentran en fase de convertirse en películas o serie puesto que ya se está trabajando con diferentes productoras españolas.

Entre las propuestas que han despertado el interés de importantes empresas del sector se encuentra Goda, de Katia Klein y centrada en Lanzarote, que formó parte de la cuarta entrega de IsLABentura y ha firmado un contrato con Elástica Films (Romería, de Carla Simón). Además, en esta misma edición un gran estudio nacional se hizo con un guion de este género, que también han formado parte de este laboratorio pionero. Además, hasta cinco guiones de diferentes años cuentan ya con la mayor parte de la financiación para afrontar ahora la fase de rodaje gracias a las ayudas a la producción o al desarrollo convocadas por el Gobierno de Canarias en los últimos ejercicios.

Acompañamiento

De este modo, tanto el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, como la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora, recordaron que el laboratorio de guiones para cine y televisión IsLABentura Canarias no se limita únicamente a asesorar durante el proceso de escritura del guion, sino que además el Gobierno de Canarias realiza un seguimiento de estos proyectos para crear espacios y actividades en los que poder continuar promocionándolos y favorecer su camino hacia la producción y rodaje.