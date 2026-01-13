Gran Hotel Taoro refuerza la oferta gastronómica del Puerto de la Cruz con dos nuevas propuestas del más alto nivel

La gastronomía se consolida como uno de los pilares fundamentales de Gran Hotel Taoro con la incorporación de dos conceptos de restauración del más alto nivel, concebidos para posicionar al hotel, en pleno renacer de su legado histórico, como un destino culinario único en el norte de Tenerife. Esta apuesta responde a una visión que sitúa la cocina en el centro de la experiencia de Gran Hotel Taoro, nace con las más altas aspiraciones y permite que, tanto el huésped como el público local acceda a experiencias gastronómicas exclusivas de primer nivel, disfrutando de propuestas que combinan creatividad, técnica y la excelencia de chefs galardonados. Al mismo tiempo, enriquece la oferta del Puerto de la Cruz y contribuye a consolidar a Gran Hotel Taoro como un nuevo epicentro culinario en Canarias.

De herencia clásica y reinterpretado desde una mirada contemporánea, el hotel ha concebido su propuesta gastronómica como un espacio de encuentro entre distintos lenguajes culinarios, donde conviven visiones actuales y miradas profundamente personales. En este contexto, las nuevas propuestas OKA, con su cocina japonesa de precisión y sensibilidad, y LAVA, transformadora y esencial, en la que el fuego articula el discurso gastronómico, se suman a Amalur, ya abierto y también firmado por Erlantz Gorostiza, completando así una oferta gastronómica exclusiva y de alto nivel en Gran Hotel Taoro.

OKA, alta cocina japonesa con diálogo mediterráneo

OKA es el restaurante japonés liderado por el reconocido chef Ricardo Sanz, dos estrellas Michelin y cinco Soles Repsol, pionero en la introducción de la alta cocina nipona y de la fusión japo-mediterránea en España, junto al chef Emiliano Laska. Su nombre, “Oka” (丘), que en japonés significa colina o atalaya, hace referencia a la ubicación privilegiada del hotel y a su condición de mirador sobre el territorio. Desde esa posición simbólica, la propuesta establece un diálogo entre la tradición culinaria japonesa y el territorio, integrando precisión técnica, estética y producto local.

El concepto culinario se articula en torno al arte del omakase, entendido como un acto de confianza plena en el saber hacer del chef y en la frescura del producto del día. La filosofía japonesa impregna toda la propuesta: respeto absoluto por la materia prima, técnica perfeccionista y una mentalidad de aprendizaje continuo. Esta visión se traduce en una cocina purista y precisa, donde cada elaboración y cada corte busca el equilibrio entre tradición y contemporaneidad, sin artificios, con el producto como eje central del discurso.

La experiencia puede disfrutarse tanto a través de menú degustación como de carta, dos formatos que evolucionan de manera constante en función de la temporada y la pesca diaria. Esta condición cambiante convierte cada visita en una vivencia distinta, abierta a la interpretación del chef y al diálogo con el mercado.

Barra de OKA, en Gran Hotel Taoro / Roger Mendez

La propuesta se articula como un punto de encuentro entre la tradición culinaria japonesa y los recetarios español y canario, que funcionan como base sobre la que se aplican técnicas, ingredientes y criterios propios de la cocina nipona. De este diálogo surgen perfiles de sabor al mismo tiempo equilibrados y lúdicos, que dan forma a una carta con identidad propia.

El sushi actúa como eje vertebrador del discurso culinario, integrándose en un repertorio más amplio de elaboraciones que abarca desde bocados en crudo y piezas de corte preciso hasta guisos, caldos y técnicas de cocción lenta, junto a clásicos de la cocina española reinventados. El resultado es una cocina dinámica, concebida para ofrecer una experiencia moldeable y siempre distinta, donde cada visita descubre nuevos matices bajo una técnica impecable y una clara voluntad de sorprender.

LAVA, el fuego como lenguaje culinario

Liderado por el chef Erlantz Gorostiza, reconocido con dos estrellas Michelin y con una sólida trayectoria en la alta cocina contemporánea, LAVA representa su propuesta más personal hasta la fecha. Concebido como una experiencia exclusiva y profundamente inmersiva, el restaurante tiene como máximo exponente su imponente barra del chef, abierta a la cocina, donde únicamente seis comensales podrán vivir la experiencia de encontrarse inmersos en la cocina. El espacio se completa con tan solo tres mesas adicionales, lo que permite un servicio altamente personalizado y una relación directa entre el equipo y el comensal.

La ausencia de una separación física entre cocina y sala define el espíritu de la experiencia. Los comensales se sitúan frente al proceso creativo, formando parte activa de la creación culinaria. El equipo asume el servicio de forma integral, elaborando, emplatando y explicando cada plato, generando un diálogo directo con la técnica, el producto y los matices de sabor que componen cada elaboración.

El concepto de LAVA nace de la inspiración que ejerce el Teide, el territorio volcánico canario y la energía primigenia del fuego. Ese vínculo con la fuerza geológica de la isla se traduce en un relato culinario que se aproxima al entorno como parte esencial del discurso gastronómico.

De esta manera, el fuego vertebra toda la propuesta y actúa como herramienta técnica y expresiva. Humo, brasa y llama se emplean para cocinar, ahumar y modelar el sabor del producto. La cocina explora distintas formas de utilizar este elemento vivo y complejo mediante técnicas específicas y equipamientos diversos, con cocciones y perfiles aromáticos propios. El dominio de este elemento, uno de los más exigentes de la alta gastronomía, se traduce en platos concebidos para el máximo disfrute, donde intensidad y equilibrio conviven.

Los dos menús degustación evolucionan de forma constante, permitiendo que la propuesta se adapte al momento y al producto estacional. Las elaboraciones se construyen a partir de ingredientes de la más alta calidad, combinando producto local con referencias internacionales cuidadosamente seleccionadas. Productos locales como los pescados, el cordero, los quesos o el camarón soldado se entrelazan con Wagyu, caviar o trufa concibiendo la carta como un ejercicio de respeto absoluto a la materia prima y al dominio del fuego como lenguaje culinario.