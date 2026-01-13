El Gobierno busca la unanimidad del Parlamento en defensa de los fondos europeos

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la comunicación que enviará al Parlamento en defensa de los fondos europeos que llegan a Canarias y el mantenimiento del estatus de región ultraperiférica (RUP) ante la incertidumbre abierta por la primera propuesta de la Comisión Europea del marco financiero 2028-2034. El Ejecutivo insiste en que no se garantiza el mantenimiento del acervo de las RUP ni se ofrecen salvaguardas suficientes para asegurar que las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades nacionales y de la negociación bilateral entre los Estados miembros y la Comisión Europea, sin tener en cuenta las singularidades regionales.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, resaltó los principales puntos que se debatirán en la Cámara autonómica con el fin de lograr un respaldo unánime del Parlamento y elevar una posición común tanto al Estado como a Bruselas, junto al resto de territorios con estatus RUP, como Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, Azores y Madeira.

En primer lugar, la prioridad se centra en el Posei, el programa comunitario que dota de fondos al sector primario de las Islas. El Ejecutivo propone duplicar su dotación financiera, que no se actualiza desde hace casi dos décadas, hasta alcanzar los 3.752 millones de euros. También se plantea incrementar las compensaciones al sector pesquero, de 88 a 101 millones de euros, y aumentar los recursos de la política de cohesión, a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, teniendo en cuenta la población actualizada, lo que supondría al menos 773 millones de euros.

Asimismo, se solicita que el nuevo marco financiero incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan compensar los sobrecostes estructurales de las regiones ultraperiféricas.

El Ejecutivo reitera la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las RUP, especialmente en el caso de Canarias como frontera sur, así como reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión Europea y de los programas de cooperación territorial.

El Gobierno canario ha sido contundente en su rechazo a la propuesta y reclama el respaldo del Gobierno de España, junto a Francia y Portugal, en defensa de las RUP. En este sentido, la consejera Matilde Asián recordó que la aprobación del reglamento en el Consejo Europeo requiere unanimidad, por lo que la oposición de España bastaría para tumbar la propuesta, un escenario que se vería reforzado con un frente común junto a Francia y Portugal.