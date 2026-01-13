Los expertos de Canarias Sin Deuda advierten de que la cuesta de enero puede alargarse todo el año si no se controla el gasto

Tras las fiestas navideñas, llega uno de los momentos más delicados para la economía de muchos hogares: la conocida “cuesta de enero”. Compras acumuladas, celebraciones, viajes y el uso de tarjetas o pequeños créditos pasan ahora factura en forma de recibos que se suman a los gastos fijos del mes. Desde Canarias Sin Deuda recuerdan que este periodo es clave para revisar las cuentas y tomar decisiones que eviten que un desajuste puntual se transforme en una situación de sobreendeudamiento.

Los expertos de Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la cancelación de deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad, señalan que “enero es el mes en el que muchas familias toman conciencia real de cuánto han gastado y de si pueden asumirlo con sus ingresos”. En España, cerca del 46 % de la población mantiene algún tipo de deuda con entidades financieras, un dato que refleja la fragilidad económica de muchos hogares ante cualquier imprevisto.

El abogado de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz, explica que “si al empezar el año más del 40 o 50 % de los ingresos se destina solo a pagar deudas, estamos ante una señal clara de alerta. Es el momento de parar, analizar y reorganizar, porque seguir tapando un crédito con otro suele llevar a una espiral difícil de frenar”.

Desde la entidad recomiendan aplicar, también en este inicio de año, criterios de planificación como la regla 50/30/20, adaptada a la realidad de cada familia: destinar aproximadamente el 50 % de los ingresos a gastos básicos, el 30 % a gastos variables y el 20 % al ahorro o a crear un colchón para imprevistos. “Si no es posible cumplirla, probablemente estemos ante un problema estructural y no solo ante un exceso puntual de las fiestas”, apunta Díaz.

En este contexto, Canarias Sin Deuda recuerda que la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal pensado para particulares y autónomos en situación de insolvencia real que, actuando de buena fe, no pueden hacer frente a sus deudas. Esta ley permite reestructurar o incluso cancelar parte de las obligaciones pendientes, ofreciendo un nuevo comienzo a quienes ya no pueden sostener su carga financiera. “No es una salida para gastar sin control, sino una herramienta para quienes, pese a sus esfuerzos, se han visto superados por las circunstancias”, subrayan.

Consejos para afrontar la cuesta de enero

Desde Canarias Sin Deuda aconsejan aprovechar este inicio de año para poner orden en las finanzas personales y evitar decisiones impulsivas. Entre las recomendaciones principales destacan:

Revisar todas las deudas y recibos de enero, anotando importes, intereses y fechas de pago.

Elaborar un presupuesto mensual realista, ajustado a los ingresos actuales.

Priorizar gastos esenciales y posponer los que no sean imprescindibles.

Evitar nuevas financiaciones rápidas o tarjetas revolving, que suelen implicar intereses muy elevados.

Buscar asesoramiento profesional si las cuotas ya no son asumibles con los ingresos disponibles.

Canarias Sin Deuda recuerda que “afrontar la cuesta de enero con información y planificación puede marcar la diferencia entre recuperar el control o entrar en una dinámica de estrés financiero que se prolongue todo el año”.

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad ha conseguido la cancelación de más de 94 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España. En las islas, con la marca Canarias Sin Deuda, tiene oficinas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y presta servicio online en todo el territorio.

El aumento de la presión económica de los últimos años ha impulsado a muchas personas a recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad como vía para reestructurar su vida económica.

Para acceder a este procedimiento, la normativa exige cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, actuar como deudor de buena fe, es decir, no haber provocado de forma deliberada la situación de insolvencia, y no haber sido condenado por delitos económicos tales como estafa, falsedad documental o infracciones contra Hacienda y la Seguridad Social, entre otros supuestos.