Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasNacimientos en CanariasNarcotráfico en TenerifeCarril bici en Santa CruzCarnaval de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Albares anuncia la liberación de otros tres españoles que estaban presos en cárceles venezolanas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  2. Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
  3. Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
  4. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
  5. Canarias refuerza su red social en Venezuela para atender a 70.000 isleños: 'Su tierra va a estar ahí, ayudándolos
  6. La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
  7. Interceptado un carguero con siete toneladas de coca al oeste de Canarias
  8. La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Canarias pierde un 36% de los nacimientos que registraba a inicios de siglo

Canarias pierde un 36% de los nacimientos que registraba a inicios de siglo

Mercadona comercializó 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, un 20% más que en 2024

Mercadona comercializó 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, un 20% más que en 2024

Gran Hotel Taoro refuerza la oferta gastronómica del Puerto de la Cruz con dos nuevas propuestas del más alto nivel

Gran Hotel Taoro refuerza la oferta gastronómica del Puerto de la Cruz con dos nuevas propuestas del más alto nivel

Los expertos de Canarias Sin Deuda advierten de que la cuesta de enero puede alargarse todo el año si no se controla el gasto

Los expertos de Canarias Sin Deuda advierten de que la cuesta de enero puede alargarse todo el año si no se controla el gasto

Clavijo reclama a Torres negociar la cogestión de los aeropuertos y los incentivos del REF

Clavijo reclama a Torres negociar la cogestión de los aeropuertos y los incentivos del REF

El Gobierno busca la unanimidad del Parlamento en defensa de los fondos europeos

El Gobierno busca la unanimidad del Parlamento en defensa de los fondos europeos

El nuevo sistema de financiación hunde a Canarias en los puestos de cola

El nuevo sistema de financiación hunde a Canarias en los puestos de cola
Tracking Pixel Contents