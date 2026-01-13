Ocho de cada diez ciudadanos de Canarias alaban a los empresarios

Ocho de cada diez canarios tiene una impresión positiva o muy positiva de la labor que desempeñan los empresarios. En consonancia, el sector privado genera el 84% de los empleos de todo el país. Son dos de los datos que arroja el Barómetro del Empresario 2025 dado a conocer ayer por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Asociación de Empresa Familiar de Canarias (Efca), y que revela también que entre los encuestados es mayoritaria la percepción (52%) de que en España el espíritu emprendedor no abunda.

Quizá también porque la mitad de los 300 canarios (3.300 en todo el país) encuestados por GAD3 –encargada del trabajo– ven que emprender resulta difícil. Entre los factores identificados como influyentes a la hora de construir esta corriente de opinión, las dos patronales canarias –Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEOE-Tenerife– señalaron al marco regulatorio existente, que, en su opinión, debería aligerarse y ajustarse a las necesidades que tiene la sociedad.

"Sabemos correr"

«La pandemia vino a demostrar que sabemos correr», explicó el presidente de la CCE, Pedro Ortega, mientras que su segundo –vicepresidente ejecutivo de la organización empresarial–, José Cristóbal García, aludió a las numerosas emergencias declaradas por el Gobierno de Canarias: climática, energética o habitacional, entre otras. «Porque es necesario acometer inversiones esenciales para la sociedad», aclaró, y el enjambre de normas lo hace imposible.

La regulación es necesaria, «porque si no esto es la jungla», matizó el presidente y fundador de GAD3, Narciso Michavila, pero siempre evitando que «atente contra las ganas de invertir», subrayó la CEO de la empresa Jucarne, Davinia Cabrera. El primero narró cómo el colapso de un puente en Filadelfia afectó al tráfico de una importante vía que une Washington con Nueva York y, a pesar de ello, pasó tiempo sin repararse. «Hasta que el gobernador tomó medidas de emergencia y en doce días estuvo operativo», remató.

"Trabas todos los días"

Otra muestra de que hay «capacidad industrial», continuó el sociólogo y empresario, pero surgen «trabas todos los días», afirmó la CEO de Grupo Ari, Timanfaya Rodríguez. «Si podemos hacerlo, ¿por qué el ritmo de la Administración no va con el del empresario?», añadió. Sobre todo cuando la aportación del sector privado al PIB de Canarias se sitúa en torno al 79%, según datos de la contabilidad regional correspondientes al cierre de 2024 y avance de 2025. O, de otro modo, ¿por qué no explorar esa vía cuando de cada cien euros invertidos en España, 88 corresponden al sector privado? Proporción que en el caso del Archipiélago se eleva hasta el 92%.

Retornando a los datos que arroja el Barómetro, siete de cada diez ciudadanos de las Islas estiman que la imagen de los empresarios ha mejorado o se ha mantenido intacta a lo largo del último año. En esta opinión influye la buena marcha de la economía y del empleo que experimenta el país desde el final de la crisis desatada por la pandemia global de 2020.

Sin empresas referentes

No obstante, a pesar del notable (7,2) concedido por la ciudadanía al empresariado, tan solo una minoría del 40% es capaz de nombrar a una empresa de referencia y el 59% de los encuestados, en buena lógica, son incapaces de mencionar a empresarios cuya labor les merece una especial estima.

Por su parte, el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, y el coordinador de Investigación de la Universidad Europea de Canarias, Cosmin Bolea, abogaron por acabar con el enfrentamiento entre Administración y sector privado. Para ello, señalaron la necesidad de encontrar espacios de sintonía a la hora de establecer acuerdos. En esa misma línea, José Cristóbal García advirtió de que un 30% de quienes estiman que la imagen de los empresarios ha empeorado citan a «la influencia de la política nacional» como causa.