Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasNarcotráfico en TenerifeCortes de tráfico en Santa Cruz por el CarnavalFenómeno orquesta Nueva LíneaLocalizan un mosquto 'Aedes aegypti' en Tenerife
instagramlinkedin

La Policía Autonómica incorpora 11 efectivos procedentes de otros cuerpos policiales

Los agentes, destinados a Tenerife y Gran Canaria, proceden de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales del archipiélago

Efectivos de la Policía Canaria.

Efectivos de la Policía Canaria. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Autonómica ha culminado el último concurso de traslado con la incorporación de 11 nuevos efectivos procedentes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los nuevos integrantes —un subinspector, dos oficiales y ocho policías— se suman al Cuerpo General de la Policía Canaria tras una dilatada trayectoria profesional en la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos cuerpos de Policía Local.

Los efectivos ya han tomado posesión de sus destinos en las islas de Tenerife y Gran Canaria, reforzando la estructura operativa y la capacidad de servicio de la Policía Autonómica en ambos territorios. Esta incorporación se enmarca en el proceso de consolidación y crecimiento progresivo del cuerpo, orientado a fortalecer la seguridad pública y mejorar la respuesta policial en el ámbito autonómico.

El director general de Seguridad, David Del Pino Franquet, ha destacado que estos procesos permiten “integrar perfiles altamente cualificados, con experiencia contrastada en otros cuerpos policiales, que aportan valor añadido al modelo de Policía Autonómica de Canarias y contribuyen a su fortalecimiento institucional y operativo”.

Asimismo, ha subrayado que “estos procesos no solo refuerzan los efectivos, sino que enriquecen el modelo policial canario, aportando conocimiento, diversidad de perfiles y una visión operativa que fortalece la seguridad pública al servicio de la ciudadanía”.

El Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, mantiene una apuesta firme y sostenida por el crecimiento ordenado de la Policía Autonómica, tanto a través de concursos de traslado como mediante procesos selectivos de nuevo ingreso. En este sentido, el Cuerpo se encuentra próximo a culminar la incorporación de 141 nuevos efectivos.

Noticias relacionadas y más

“Estamos construyendo una Policía Autonómica más fuerte, más visible y más preparada para responder a los retos actuales de seguridad en Canarias, desde la cooperación institucional, la profesionalización y la cercanía a la ciudadanía”, concluye el director general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  2. Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
  3. Canarias supera las expectativas del Gobierno en Educación: un modelo a seguir en ratios y jornada lectiva
  4. Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
  5. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
  6. La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
  7. La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord
  8. El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de las Islas

De obstáculo para la ciencia a recurso estratégico: cuando la nieve del Teide solo se derretía en verano

De obstáculo para la ciencia a recurso estratégico: cuando la nieve del Teide solo se derretía en verano

La Policía Autonómica incorpora 11 efectivos procedentes de otros cuerpos policiales

La Policía Autonómica incorpora 11 efectivos procedentes de otros cuerpos policiales

Un estudio analiza palmeras para que resistan al cambio climático

Un estudio analiza palmeras para que resistan al cambio climático

Las casas vacacionales en el campo quintuplican las de turismo rural

Las casas vacacionales en el campo quintuplican las de turismo rural

El invierno regala a Canarias un diciembre lluvioso tras 12 años de sequía

El invierno regala a Canarias un diciembre lluvioso tras 12 años de sequía

¿Qué preocupa a los docentes? La privatización de la enseñanza entre las causas del malestar de los profesores de Canarias

¿Qué preocupa a los docentes? La privatización de la enseñanza entre las causas del malestar de los profesores de Canarias

La ganadería canaria recibe el primer impacto del acuerdo Europa-Mercosur

La ganadería canaria recibe el primer impacto del acuerdo Europa-Mercosur

El PSOE presenta una enmienda a la totalidad a la nueva ley de Radiotelevisión Canaria

El PSOE presenta una enmienda a la totalidad a la nueva ley de Radiotelevisión Canaria
Tracking Pixel Contents