La Policía Autonómica incorpora 11 efectivos procedentes de otros cuerpos policiales

La Policía Autonómica ha culminado el último concurso de traslado con la incorporación de 11 nuevos efectivos procedentes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los nuevos integrantes —un subinspector, dos oficiales y ocho policías— se suman al Cuerpo General de la Policía Canaria tras una dilatada trayectoria profesional en la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos cuerpos de Policía Local.

Los efectivos ya han tomado posesión de sus destinos en las islas de Tenerife y Gran Canaria, reforzando la estructura operativa y la capacidad de servicio de la Policía Autonómica en ambos territorios. Esta incorporación se enmarca en el proceso de consolidación y crecimiento progresivo del cuerpo, orientado a fortalecer la seguridad pública y mejorar la respuesta policial en el ámbito autonómico.

El director general de Seguridad, David Del Pino Franquet, ha destacado que estos procesos permiten “integrar perfiles altamente cualificados, con experiencia contrastada en otros cuerpos policiales, que aportan valor añadido al modelo de Policía Autonómica de Canarias y contribuyen a su fortalecimiento institucional y operativo”.

Asimismo, ha subrayado que “estos procesos no solo refuerzan los efectivos, sino que enriquecen el modelo policial canario, aportando conocimiento, diversidad de perfiles y una visión operativa que fortalece la seguridad pública al servicio de la ciudadanía”.

El Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, mantiene una apuesta firme y sostenida por el crecimiento ordenado de la Policía Autonómica, tanto a través de concursos de traslado como mediante procesos selectivos de nuevo ingreso. En este sentido, el Cuerpo se encuentra próximo a culminar la incorporación de 141 nuevos efectivos.

“Estamos construyendo una Policía Autonómica más fuerte, más visible y más preparada para responder a los retos actuales de seguridad en Canarias, desde la cooperación institucional, la profesionalización y la cercanía a la ciudadanía”, concluye el director general.