Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hitos de la ciencia en Canarias durante 2025Tiempo en CanariasSiete toneladas de cocaína incautadas al oeste de CanariasCarnaval de Santa Cruz de TenerifeFenómeno Nueva LíneaInfluencia de drogas
instagramlinkedin

El Gobierno aprueba la estrategia que presentará en el Parlamento para la defensa común del estatus RUP

El Ejecutivo propone cómo se deben mantener las políticas específicas de cohesión, de agricultura y pesca, así como la atención del fenómeno migratorio y el refuerzo de la ultraperiferia en la acción exterior de la UE

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo / GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la Comunicación que elevará el Parlamento de Canarias sobre los objetivos y prioridades que considera imprescindibles incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.

En la propuesta financiera de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas, se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembros y la Comisión Europea, lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento

Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y según el presidente Fernando Clavijo "supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE".

La dotación

El Ejecutivo regional plantea en este documento duplicar la dotación financiera del POSEI con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros. Además, propone incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros.

En esta misma línea, se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros. Asimismo, que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico deben mantenerse expresamente en la normativa europea y no quedar al albur de la programación de los estados.

El documento propone que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales y mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional.

En otros términos, se pone el foco en una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial.

TEMAS

  1. La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  2. Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
  3. Canarias supera las expectativas del Gobierno en Educación: un modelo a seguir en ratios y jornada lectiva
  4. Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
  5. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
  6. La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
  7. La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord
  8. El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de las Islas

El Gobierno aprueba la estrategia que presentará en el Parlamento para la defensa común del estatus RUP

El Gobierno aprueba la estrategia que presentará en el Parlamento para la defensa común del estatus RUP

Uno de cada diez migrantes irregulares cruza la frontera de la UE por Canarias

Uno de cada diez migrantes irregulares cruza la frontera de la UE por Canarias

Canarias protege a más de 6.500 bebés frente al virus respiratorio sincitial en el último trimestre de 2025

Interceptado un carguero con siete toneladas de coca al oeste de Canarias

‘La cuenta de la vieja’: los expertos certifican que Canarias pierde dinero

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump publica una imagen manipulada con el cargo de "presidente interino de Venezuela"

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump publica una imagen manipulada con el cargo de "presidente interino de Venezuela"

DISA, de Canarias al mundo

DISA, de Canarias al mundo

Canarias, la puerta de entrada de la droga a Europa

Canarias, la puerta de entrada de la droga a Europa
Tracking Pixel Contents