Uno de cada diez migrantes irregulares cruza la frontera de la UE por Canarias

Canarias sigue concentrando una décima parte de las entradas de migrantes irregulares a la Unión Europea. A lo largo de 2025, el Archipiélago recibió a unas 17.300 personas que llegaron a bordo de cayucos y pateras, según datos proporcionados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Esta cifra representa casi el 10% de los más de 170.000 migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera europea. Se trata de la cifra más baja desde 2019, año que marcó el comienzo de la crisis migratoria en la ruta atlántica, que todavía persiste.

Este descenso es un claro indicativo de la reducción de llegadas a las Islas, que ha experimentado una disminución del 63% respecto al año anterior, un dato destacado por la policía de fronteras de la UE. Además, esta tendencia a la baja en la llegada de migrantes irregulares se reproduce en el resto de las rutas migratorias hacia Europa, donde las llegadas han bajado un 26% en comparación con el año anterior, tal y como se refleja en el informe anual de Frontex.

Las nacionalidades que dominan la lista de los países de origen siguen siendo Malí y Senegal

En cuanto a la procedencia de los migrantes, los datos de 2025 son muy similares a los del ejercicio anterior. Las nacionalidades que dominan la lista de los países de origen siguen siendo Malí y Senegal, que juntas superan el 50% de las llegadas a Canarias, con un 30,4% de migrantes procedentes de Malí y un 28,4% de Senegal. La principal variación en este perfil es el aumento del porcentaje de migrantes de Guinea, que pasó de algo más del 6% en 2024 a rozar el 12% en 2025. Según Chris Borowski, portavoz de Frontex, estas cifras reflejan «una dinámica amplia en África Occidental y el Sahel, donde las presiones enquistadas a lo largo del tiempo siguen determinando los movimientos migratorios».

En cuanto al descenso en los flujos migratorios por la ruta atlántica, Borowski explica que esta disminución se debe, en gran medida, a «una mayor cooperación con los principales países de salida, especialmente Mauritania». Además, destaca la efectividad de los controles fronterizos, los cuales se han intensificado y son ahora más estrictos, lo que ha dificultado considerablemente las operaciones de los traficantes. El portavoz de Frontex subraya también el papel clave de la «mayor vigilancia y la lucha contra las redes de tráfico ilícito». Según Borowski, gracias a estas medidas, «se han interrumpido las salidas en origen y se ha dificultado que los traficantes operen abiertamente en los países de África Occidental».

A lo largo del año pasado, Frontex también puso en marcha vuelos de vigilancia aérea desde Cabo Verde, una medida que, según Borowski, ha permitido mejorar la capacidad de observación sobre los movimientos migratorios a lo largo de la costa occidental africana. «Esperamos que esto nos ayude a mejorar nuestra visión de los movimientos, favorezca la detección temprana de actividades de tráfico ilícito y refuerce nuestra capacidad para alertar a las autoridades nacionales en caso de embarcaciones en peligro, con el objetivo de salvar vidas», explicó Borowski.

Los migrantes siguen huyendo de factores como la inestabilidad, la pobreza y el estrés climático

En cuanto a las previsiones para 2026, el portavoz de Frontex se muestra cauteloso. Aunque no se atreve a adelantar qué ocurrirá en los próximos meses, sí asegura que los movimientos migratorios siguen siendo muy sensibles a las condiciones locales. Borowski recuerda que las redes de tráfico ilícito tienen una gran capacidad para adaptarse rápidamente a las rutas que se cierran y buscar nuevas formas de continuar con su actividad, sin tener en cuenta su peligrosidad. A pesar de los esfuerzos por controlar las rutas existentes, los migrantes siguen huyendo de factores como la inestabilidad, la pobreza y el estrés climático que afectan a toda la región. Por este motivo, desde Frontex se recalca la importancia de mantener y estrechar los lazos de cooperación con los socios de África Occidental, ya que la lucha contra la migración irregular es un esfuerzo conjunto que requiere colaboración internacional.