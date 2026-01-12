Las casas vacacionales en el campo quintuplican las de turismo rural

El suelo rústico de Canarias alberga en torno a cinco veces más viviendas vacacionales que destinadas al turismo rural, un total de 1.027, lo que le ocasiona a este último subsector una competencia «desleal» que requiere actualizar la normativa. Así lo explicó este lunes el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Tenerife (Tenatur), Pedro David Díaz, durante la presentación del primer Estudio sobre la situación actual del turismo rural en Canarias al realizar un diagnóstico de la actividad y plantear una ‘hoja de ruta’ de cara a los próximos diez años.

Díaz expuso que del análisis de la posición geográfica de estos inmuebles, un trabajo que se hizo durante la elaboración del informe, se desprende que el turismo rural «tiene una ordenación territorial clara y definida» y «se asienta donde se tiene que asentar. Su relación con el territorio y el patrimonio es perfecta y no se solapa ni se adentra en otros lugares», agregó. Sin embargo, y según recogió Efe, la vivienda vacacional «muestra una implantación más dispersa y no se relaciona directamente con el patrimonio ni el suelo, más bien con el mercado y con la necesidad de la obtención de la renta», ahondó tras señalar que el problema se focaliza principalmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El presidente de esta asociación recordó que el turismo rural es aquel que se asienta en suelo rústico con el propósito de conservar el patrimonio, al hilo de lo que manifestó que el crecimiento de las viviendas vacacionales tiene que ver con que esta modalidad requiere una menor carga burocrática y para asentarse en ese tipo de suelo solo requiere de una declaración de responsabilidad.

La consejera de Turismo, Jéssica de León, afirmó, por su parte, que ambas modalidades -vivienda vacacional y rural- son buenas para fijar población y generar economía en el campo, pero que existe una competencia desleal «dado que en Canarias no se ha comprobado ninguna declaración responsable: puedes operar sin que nadie te compruebe».

Entre los problemas que se han constatado con este estudio, el director de El Cardón NaturExperience y responsable de la elaboración del trabajo, Valerio del Rosario, señaló la ausencia de una definición clara del producto y la falta de estrategia pública específica, así como de actualización normativa. Como puntos positivos, destacó que el sector mantiene un elevado valor estratégico como herramienta de conservación patrimonial y que hay una demanda real del producto. El propósito de este estudio es mejorar la competitividad y conocer las oportunidades y desafíos del turismo rural, indicó durante su intervención el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Canarias (Asetur), Pedro Carreño.

Según los datos facilitados por el viceconsejero José Manuel Sanabria, Canarias cuenta con 1.027 alojamientos rurales y emblemáticos inventariados, de los cuales 984 están en activo, lo que supone una tasa de actividad del 96%.