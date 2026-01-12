Canarias, la puerta de entrada de la droga a Europa

Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada de la droga en España y en Europa. Su posición como sitio de paso para las rutas que transportan cocaína y hachís desde Sudamérica y África Occidental ha llevado a las mafias a mirar hacia el Archipiélago, que en los últimos meses ha sido testigo de algunas de las mayores operaciones internacionales contra el tráfico de estupefacientes.

Mucha de la droga que se incauta no tiene como destino final las Islas, sino que los grupos criminales recalan aquí para el avituallamiento y el almacenamiento de las sustancias hasta su traslado al continente europeo mediante otros métodos. Los movimientos van desde empresas de transporte de pallets hasta coches caleteados que llegan en ferry a la costa peninsular.

En agosto de 2025, un remolcador era interceptado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y por la Guardia Civil con tres toneladas de cocaína a bordo. Sus cinco tripulantes fueron detenidos mientras viajaban a bordo de la embarcación con bandera de Camerún. En la operación colaboraron servicios policiales de distintos países, como Marruecos, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y otros organismos de coordinación internacionales.

Otra de las incautaciones más sonadas se produjo en Tenerife en septiembre de 2025, en la Operación Silbo. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil intervinieron más de dos toneladas de cocaína y detuvieron a 34 personas pertenecientes a una organización criminal con epicentro en Canarias. El dispositivo permitió interceptar armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones y bloquear bienes muebles e inmuebles valorados en más de dos millones de euros.

Operación Silbo

Además, este operativo intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de Tenerife, donde se almacenaba gran cantidad de productos químicos altamente nocivos para la salud, así como los utensilios necesarios para el procesado y la adulteración de la cocaína. El principal responsable controlaba sociedades nacionales y extranjeras del sector de la restauración, inversiones inmobiliarias y alquiler de vehículos y estaba vinculado a sociedades pesqueras y otros activos ocultos a terceros.

En octubre de 2025, otra incautación en alta mar. Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional asaltaron con el apoyo de la Armada Española el mercante Little Girls, que navegaba a 600 millas de Canarias con unos 4.000 kilos de cocaína en sus bodegas, que habrían alcanzado un valor en el mercado de 21,4 millones de euros por su elevada pureza.

Los nueve marineros que viajaban a bordo del buque procedente de Panamá fueron detenidos, entre ellos su capitán. La embarcación tenía como destino final el Puerto de Vigo, en Galicia, pero fue interceptada antes de alcanzar su objetivo. Los paquetes fueron descargados pocas horas después del abordaje en el Puerto de Arinaga, en el municipio de Agüimes.

Otra de las operaciones más sonadas, aunque no han trascendido más datos que los anunciados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su perfil de X, consistió en el decomiso de 18 toneladas de cocaína en aguas cercanas a Canarias a mediados de diciembre. Fue catalogada por el mandatario americano como «una de las mayores incautaciones de la historia» para el país.

Esta intervención, junto a otra de 9.000 kilos de cocaína en el Pacífico, se saldó con la detención de una veintena de personas como presuntas autoras de diversos delitos contra la salud pública. Petro subrayó que ambas operaciones se completaron «sin un solo muerto».

Uno de los aspectos que más preocupan a las autoridades es el aumento de la violencia derivada del narcotráfico. Desde la instalación del cártel de los Balcanes en las Islas para controlar la entrada de cocaína hasta el papel protagonista de la mafia albanesa, que se encarga del 80% de los envíos de Sudamérica a Europa y utiliza al Archipiélago como almacén y proveedor de mano de obra.

La Fiscalía Antidroga señala en sus sucesivas memorias anuales algunos de los principales motivos de la consolidación del archipiélago canario como zona propicia para la introducción de drogas en Europa, que va desde su ubicación geográfica estratégica hasta el aumento de la población flotante por el turismo o el intenso tráfico portuario y aéreo.

El Ministerio Público ha advertido un aumento de casos por la ruta sudamericana, así como una presencia importante del Primeriro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil. Detecta, igualmente, una mayor complejidad en la forma de operar de los distintos grupos criminales, lo que dificulta la investigación y la posible profundización en las estructuras delictivas.