Canarias protege a más de 6.500 bebés frente al virus respiratorio sincitial en el último trimestre de 2025

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha inmunizado frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a un total de 6.512 neonatos y lactantes en todas las islas durante los tres últimos meses del año 2025.

Se trata de una medida clave en la estrategia de prevención de enfermedades respiratorias graves en menores de un año, ya que el VRS es un virus altamente contagioso y, hasta la introducción del anticuerpo monoclonal nirsevimab, constituía la principal causa de hospitalización pediátrica por bronquiolitis y neumonía en esta franja de edad.

Cobertura insular completa

Del total de bebés inmunizados en este periodo, 2.680 residen en Tenerife, 2.614 en Gran Canaria, 507 en Lanzarote, 420 en Fuerteventura, 228 en La Palma, 40 en La Gomera y 23 en El Hierro. La Dirección General de Salud Pública gestiona la adquisición y distribución anual de todas las dosis administradas en centros públicos y privados del Archipiélago.

Una estrategia pionera en Europa

España fue uno de los primeros países en incorporar el uso de nirsevimab tras su aprobación por la Comisión Europea en octubre de 2022. Desde la temporada 2023-2024, este fármaco está indicado para bebés menores de ocho meses al inicio de la temporada VRS (de octubre a marzo), incluidos los nacidos durante ese periodo, así como para algunos lactantes de entre ocho y diecinueve meses con alto riesgo de complicaciones.

Antes de contar con esta inmunización, cada año cientos de bebés requerían atención médica urgente e incluso ingreso hospitalario por inflamaciones pulmonares provocadas por el VRS. En los casos más graves, era necesaria la atención en cuidados intensivos, y en ocasiones la infección tenía un desenlace fatal.

Más del 80 % de los ingresos evitados

La incorporación sistemática del anticuerpo nirsevimab ha supuesto, según las autoridades sanitarias, una de las medidas de mayor impacto en salud infantil de las últimas tres décadas. Los estudios clínicos muestran que reduce en más del 80 % los ingresos hospitalarios en menores de un año por infección grave por VRS. También ha contribuido a una notable disminución de consultas en Atención Primaria y servicios de urgencias pediátricas.

Protección garantizada

El VRS también afecta de forma significativa a personas mayores de 70 años, para quienes ya se han autorizado vacunas específicas. Sin embargo, en el caso de la población infantil, el uso de anticuerpos monoclonales representa actualmente la única medida preventiva eficaz.

Las autoridades sanitarias de Canarias insisten en la importancia de mantener esta inmunización en los grupos de riesgo establecidos y animan a las familias a confiar en esta herramienta, avalada por la evidencia científica y la experiencia clínica, para proteger la salud de los más pequeños frente a una infección potencialmente grave.