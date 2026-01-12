Canarias, epicentro musical en 2026: grandes giras internacionales y nacionales confluyen en las Islas de la mano de New Event
Canarias se reafirma en 2026 como uno de los grandes referentes musicales del país con la llegada de algunas de las giras más destacadas del panorama nacional e internacional.
A lo largo del año, las Islas acogerán conciertos de artistas de primer nivel como Sting, Laura Pausini, Raphael, Kany García, Fito y Fitipaldis o La Oreja de Van Gogh, situando al Archipiélago como una parada imprescindible dentro de los grandes circuitos musicales.
La presencia de estos nombres confirma el creciente peso de Canarias en la industria de la música en directo, no solo como destino turístico, sino también como territorio capaz de albergar producciones de gran formato y atraer a públicos de distintas generaciones. La diversidad artística de la programación permitirá disfrutar desde leyendas internacionales hasta referentes absolutos de la música española y latinoamericana.
Figuras históricas como Sting, con una trayectoria que ha marcado la historia del pop y el rock a nivel mundial, o Laura Pausini, una de las artistas europeas más reconocidas a nivel internacional, compartirán protagonismo en las Islas con iconos nacionales como Raphael, cuya conexión con el público canario se mantiene intacta tras décadas de carrera. A ellos se suman propuestas de enorme seguimiento como Fito y Fitipaldis, La Oreja de Van Gogh y Kany García, artistas que destacan por su cercanía con el público y por llenar recintos allí donde actúan.
Esta intensa agenda de conciertos será posible gracias al trabajo de la promotora New Event, responsable de traer todas estas giras a Canarias y de facilitar que el público del Archipiélago pueda disfrutar de espectáculos de primer nivel. Las entradas para los diferentes conciertos ya se encuentran disponibles en la página web de New Event, donde se puede consultar toda la información relativa a fechas, recintos y disponibilidad.
Más allá del ámbito cultural, la llegada de estas grandes giras supone también un impulso significativo para la economía local, con un impacto directo en sectores como la hostelería, el transporte y los servicios vinculados a los eventos en vivo. Cada concierto refuerza la imagen de Canarias como un destino dinámico, moderno y preparado para acoger grandes citas musicales.
Con esta programación, el Archipiélago afronta un año clave para la música en directo, consolidándose como un punto de encuentro entre artistas y público y como un escenario privilegiado donde disfrutar de algunas de las giras más esperadas del momento.
