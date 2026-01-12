Albi Canarias, alimentación con calidad, salud y compromiso

En Albi Canarias saben que alimentar es mucho más que servir un plato. Es cuidar, acompañar y contribuir al bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Por eso, su trabajo se inspira en los valores de la dieta local canaria, una forma de entender la alimentación que combina equilibrio, sabor y respeto por el entorno y por los productos de las islas.

Su filosofía se resume en tres palabras que son mucho más que un lema: calidad, salud y compromiso. Tres pilares que guían la manera en que la empresa selecciona los ingredientes, diseña los menús y trabaja con cada centro educativo, hospital o residencia con los que colabora.

Más allá de las palabras

Calidad, porque detrás de cada plato hay una elección consciente. Los menús de Albi Canarias se elaboran a partir de productos frescos, locales y de temporada, procedentes de proveedores del archipiélago que garantizan trazabilidad, sostenibilidad y sabor auténtico. La empresa apuesta firmemente por el producto de kilómetro cero, convencida de que la alimentación también puede ser una herramienta de desarrollo local y de respeto por el medio natural canario.

Salud, porque cada receta está pensada para nutrir, prevenir y acompañar. La dieta local canaria tiene sus propias señas de identidad: pescados frescos del Atlántico, frutas tropicales, verduras de temporada, papas, legumbres, aceite de oliva, gofio y otros productos tradicionales que, combinados con equilibrio, aportan una alimentación variada y saludable. La propuesta nutricional de Albi Canarias adapta esta riqueza gastronómica a las necesidades específicas de cada grupo de población, desde la infancia hasta la tercera edad.

Y compromiso, porque la restauración colectiva no es solo un servicio, sino una forma de cuidar a la comunidad. En los comedores escolares, Albi Canarias fomenta la educación alimentaria, ayudando a l@s más pequeñ@s a descubrir el valor de comer sano, variado y consciente. En los hospitales, sus menús están diseñados por equipos de nutricionistas y cocineros especializados para favorecer la recuperación y el bienestar de los pacientes. En las residencias, la prioridad es ofrecer platos nutritivos, sabrosos y adaptados a las necesidades de cada persona mayor, garantizando al mismo tiempo disfrute y confort.

Cuando escoger es posible

La selección de menús es un proceso riguroso en el que intervienen profesionales de la nutrición, la salud y la gastronomía. No se trata solo de equilibrar nutrientes, sino de lograr que cada comida sea una experiencia positiva. El objetivo de Albi Canarias es ofrecer platos que alimenten el cuerpo y también el ánimo: comidas que recuerden a lo familiar, que aporten placer y que transmitan cariño.

Este compromiso con la alimentación responsable se extiende también al terreno medioambiental. La empresa ha integrado en su modelo de gestión principios de economía circular, reduciendo el desperdicio alimentario, minimizando el uso de plásticos de un solo uso y optimizando el aprovechamiento de recursos. Todo ello con una mirada de futuro: construir un sistema alimentario más justo, sostenible y resiliente para Canarias.

Una forma de vivir y de compartir

La cultura gastronómica canaria es, en esencia, una cocina de cercanía y respeto por la naturaleza. Cocinar con productos del entorno, disfrutar del acto de comer en compañía y cuidar la salud a través de la alimentación son valores que Albi Canarias comparte plenamente y que traslada a cada comedor en el que trabaja.

Alimentar bien no es solo cuestión de nutrición: es también una forma de educar, de generar bienestar y de crear comunidad. En cada escuela, hospital o residencia donde está presente, Albi Canarias lleva ese mensaje a la práctica con un compromiso claro: alimentar Canarias con calidad, salud y corazón.

En definitiva, Albi Canarias se consolida como un referente en el ámbito de la restauración colectiva en las islas, combinando innovación y responsabilidad social. Su modelo de trabajo, basado en la excelencia nutricional, el respeto al entorno y la colaboración con productores locales, refleja una visión de futuro alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las demandas de una sociedad cada vez más consciente del papel que la alimentación juega en la salud y el bienestar de las personas.