EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno y en medio de presiones de EEUU

Edmundo González lamenta que "no se ha alcanzado el 1% de las excarcelaciones anunciadas"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  2. Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
  3. Canarias supera las expectativas del Gobierno en Educación: un modelo a seguir en ratios y jornada lectiva
  4. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
  5. Canarias estuvo bajo el paraguas de 350 planes de alerta durante 2025
  6. La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
  7. El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de las Islas
  8. Tenerife se cuela en ‘The Gold’, la serie británica sobre el robo del siglo

Los crímenes de Pilar y Czarina, los dos primeros asesinatos machistas del año, ponen en jaque a Viogén: "El sistema no funciona"

Ángel Víctor Torres: «Si no ha habido más traspasos de competencias es porque no se han pedido»

EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias

Ángel Víctor Torres: «Hay dificultades para cumplir con el plazo para trasladar a los menores»

Pedagogía para entender la actual Europa

Los incendios en Canarias ya son más voraces que hace dos décadas

La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord

