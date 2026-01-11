El ‘boom’ turístico impulsa la inversión extranjera a cifras récord

Dos variables están generando el interés del capital extranjero en Canarias: la fiebre turística que está experimentando el Archipiélago desde el fin de la pandemia y el boom del mercado inmobiliario. Un contexto que está provocando que los inversores foráneos estén fijando la vista en las Islas, al menos un poco más que antes, ya que hasta ahora habían pasado casi de largo por las Islas –y lo siguen haciendo si se comparan las cifras con las del resto de España–. Pero si se mira solo a la región, en los nueve primeros meses de 2025 el capital foráneo que llegó al Archipiélago alcanzó una cifra inédita. Esos 248,5 millones de euros que se invirtieron en el territorio desde el extranjero hasta el mes de septiembre –el último para el que hay cifras oficiales publicadas– son todo un récord para la región, ya que nunca antes se habían alcanzado cifras similares.

Para comprobarlo basta con analizar los datos del año anterior publicados por DataComex, la plataforma que recoge las estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Entre enero y septiembre de 2024, indica que llegaron a Canarias 98,5 millones de inversión extranjera. Lo que significa que en solo un año el capital foráneo se ha más que duplicado.

Y este aumento cobra mayor importancia si cabe si se tiene en cuenta que la inversión extranjera ha estado en caída libre a nivel nacional. En este mismo periodo fue un 27,5% más baja que en 2024. El montante que llegó a España ascendió a 18.895 millones de euros, de acuerdo con los datos de la Secretaria de Comercio. Una cantidad que devuelve el capital foráneo a los niveles de 2019, descontando eso sí los datos de 2020 y 2021, que no son estadísticamente relevantes por la debacle que provocó la emergencia sanitaria.

Duplicado

Por eso, que en ese mismo periodo Canarias haya conseguido incrementar en un 152% el volumen de la inversión extranjera es digno de reseñar. Aunque, como se ha dicho, el porcentaje que logra arañar el Archipiélago sea tan solo un 1,5% de esos 18.895 millones de euros. Un porcentaje algo menor al que le correspondería al territorio por el peso que representa su economía en el conjunto nacional.

Pero, si se analizan a qué sectores han ido a parar esos 248,5 millones de euros de fondos extranjeros, queda negro sobre blanco que el sector turístico es el que representa un mayor atractivo. Hasta los servicios de alojamientos van a parar un total de 203,9 millones de euros del total del capital extranjero invertido en esos primeros nueve meses del año pasado. Que el sector turístico esté llamando la atención no debe extrañar, sobre todo, si se tiene en cuenta los extraordinarios números que está cosechando en los últimos años. Después del fin de la pandemia, la llegada de turistas se recuperó a un ritmo frenético y no pasó demasiado tiempo para que la llegada de visitantes cosechara números récord. Hasta noviembre del año pasado vinieron a Canarias a pasar sus vacaciones 16,7 millones de personas –y a falta de los datos oficiales, se espera alcanzar los 18,6 millones de turistas en 2025–. Cifras que están en torno a un 4% por encima de las conseguidas en 2024, que ya fueron récord.

Y con ello, e impulsado igualmente por el avance de los precios en el sector, también se ha disparado la facturación. En total, hasta noviembre, el gasto turístico alcanzó los 22.203 millones de euros en Canarias, un 7,6% por encima del desembolso del año anterior. Con estas cifras no es de extrañar que los inversores extranjeros estén poniendo en su mira al destino y aunque para los próximos años no se esperan crecimientos tan importantes, si nada cambia tampoco se prevé un giro de 180 grados que de al traste con las oportunidades de negocio.

Sectores

Del total de sectores que han recibido inversiones extranjeras el año pasado hay otros dos que sobresalen por encima de las demás. Casi 14 millones de euros de capital extranjero han llegado para la construcción de viviendas y otros 12,8 millones destinados a actividades inmobiliarias. En Canarias hace ya tiempo que se experimenta una combinación de factores que ha disparado el precio de la vivienda. La escasez de inmuebles y el mayor número de personas que buscan uno convierten el mercado en una pesadilla para quienes intentan encontrar un hogar y en una maravillosa ocasión para las empresas del sector. Al fin y al cabo esa es la razón de ser de cualquier sociedad: encontrar una necesidad y cubrirla –en este caso la posibilidad de encontrar vivienda– para obtener por ello una rentabilidad y, si es posible, beneficios.

De los países de los que vienen esos 248,5 millones de inversión extranjera, algo más de la mitad procede de dos únicos países: Grecia, con un capital de 64 millones invertido en Canarias y Noruega, ya que hasta septiembre llegaron 66 millones de euros al Archipiélago en inversiones procedentes del país escandinavo.