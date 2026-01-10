La tarea pendiente de Canarias en la lucha contra el machismo: solo la mitad de sus municipios están en el Sistema VioGén

Solo la mitad de los municipios de Canarias se ha incorporado al Sistema VioGén, una red que el Ministerio de Interior creó en 2007 para seguir de cerca todos los casos de violencia machista, evaluar el riesgo al que están expuestas las víctimas y proporcionales medidas de protección. La intención desde ese entonces era aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en esta materia, pero lo cierto es que en 2026 aún existe una larga lista de ayuntamientos que no han firmado sus protocolos de colaboración.

En concreto, de los 88 municipios que conforman el Archipiélago, 45 se han adherido a este plan y los 43 restantes permanecen ajenos. La principal diferencia es que, en aquellos enclaves que todavía no se han integrado, el seguimiento de las víctimas queda a cargo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, mientras que en los otros también participa la Policía Local, por lo que cuentan con más efectivos para combatir esta lacra.

Ante este panorama y solo unos días después de que se confirmaran los dos primeros feminicidios del año –en Jaén y en Las Palmas de Gran Canaria–, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado dos peticiones: la primera, dirigida a las autonomías, para que firmen pactos similares al pacto de Estado y la segunda, a los municipios, pidiendo que los más rezagados entren en VioGén, para lograr así una mayor coordinación entre instituciones.

¿Qué supondría?

Cuando un consistorio ingresa en este sistema asume competencias y obligaciones en la protección de víctimas de violencia machista y, para poder hacerlo, se le transfieren desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género unos recursos económicos que van en función del grado de responsabilidad asumido. En los acuerdos firmados se reparte el trabajo entre Policía Nacional, Guardia Civil y la municipalidad –su policía local y sus funcionarios–.

Precisamente, uno de los requisitos para incorporarse a este sistema es que los municipios tengan cuerpo policial propio. En España, 1.250 entidades locales cumplen con esta condición, pero solo han entrado 822 o, lo que es lo mismo, el 66% del total. Estos datos se traducen en que, a nivel nacional, uno de cada tres ayuntamientos (34%) sigue fuera de VioGén.

Desglose por islas

En Canarias, este porcentaje es algo superior (49%), bien porque algunos no disponen de suficientes medios o efectivos o bien porque no han incluido este asunto en sus agendas. Según la Delegación del Gobierno en las Islas, todos los consistorios podrían adherirse, aunque hasta ahora solo 45 han firmado sus protocolos: 27 en la provincia tinerfeña y 18 en la de Las Palmas.

De los 31 municipios de Tenerife, solo faltan nueve por incorporarse: Arico, Arona, Guía de Isora, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de Los Vinos, Tacoronte y La Victoria de Acentejo. Pese a contar con menos ayuntamientos, la lista de ausencias de Gran Canaria es más abultada e incluye a su capital, donde hace unos días se produjo el segundo asesinato machista del año. También aparecen otros enclaves como Santa Brígida, Telde, Valsequillo, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Tejeda, Artenara, Gáldar, Moya, Valleseco y Firgas.

La Palma, la peor parada

Entre las islas no capitalinas, la que más trabajo tiene por delante es La Palma, pues solo dos de sus 14 municipios –Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma– se han adherido a este mecanismo de prevención de la violencia machista. Fuerteventura, en el otro extremo, está a punto de ser la primera región con todos sus ayuntamientos integrados; solo está pendiente de ello Betancuria. En Lanzarote queda Haría, Teguise y Yaiza; mientras que en el Hierro y en La Gomera solo ha entrado un único municipio por isla, La Frontera y San Sebastián, respectivamente.

En el Archipiélago, este Sistema de Seguimiento Integral registra, según los últimos datos, 6.662 casos de violencia activos, 59 de ellos con riesgo alto o extremo para la mujer. Aunque lo ideal sería que los agentes locales participaran en el seguimiento y protección de las víctimas –sobre todo de aquellas calificadas de riesgo medio (983) o bajo (5.620)–, el hecho de que una localidad no esté presente en VioGén no implica que las mujeres de ese territorio estén desprotegidas, pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil asumen su protección con independencia de la participación del ayuntamiento. No obstante, el Gobierno Central ha incidido en la importancia de que, al menos los municipios más poblados, formen parte de este entramado.

Dentro de este mecanismo también hay ciertos territorios que no disponen de policía local, pero que en su lugar pueden ofrecer funcionarios para asistir a las víctimas. Por ejemplo, para acompañarlas a interponer una denuncia, para cuidar de sus hijos mientras lo hace, etcétera.

Las alertas aumentan en 2025

Al tiempo que la ministra exige más colaboración municipal para erradicar esta lacra, la Consejería de Bienestar Social informa de que 2025 cerró con un volumen de alertas por violencias machistas superior al de 2024. El Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género atendió un total de 18.717 llamadas, un 8% que en el ejercicio anterior. Tenerife, con 8.495 alertas, fue la Isla con mayor actividad, seguida de Gran Canaria (6.644), Lanzarote (1.577), Fuerteventura (1.232), La Palma (617), La Gomera (107) y El Hierro (45).

Los meses estivales –julio y agosto– congregaron el mayor número de alertas. Solo en agosto se atendieron 1.836 llamadas por violencias machistas de las que casi el 60% fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los Dispositivos de Emergencia insulares. En la gran mayoría de avisos el agresor era la pareja (8.479) o la expareja (4.978).