EEUU captura a Maduro, en directo | Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica

Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

El Gobierno encargado de Venezuela denuncia que el ataque de EEUU provocó 100 muertos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

