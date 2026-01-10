Coalición Canaria avisa de que irá a los tribunales si el nuevo sistema de financiación recorta fondos para el Archipiélago

Coalición Canaria está dispuesta a dar la batalla política y jurídica para frenar el nuevo modelo de financiación autonómica que negocia el Gobierno de España con las comunidades. Así lo advirtió esta mañana el secretario de Organización del partido, David Toledo, tras el primer Consejo Político Nacional del año, en el que la formación analizó los retos que afronta Canarias en 2026 y expresó su profundo malestar con el planteamiento que impulsa el Ministerio de Hacienda.

Aunque todavía no se conoce la letra pequeña del acuerdo, las primeras estimaciones del Ejecutivo canario apuntan a que el sistema defendido por la ministra María Jesús Montero podría suponer una pérdida de 437 millones de euros para las Islas. Un escenario que, según CC, se explica por concesiones de carácter político que favorecerían a Cataluña y que romperían los principios de solidaridad y equilibrio territorial.

Toledo dejó claro que, si se confirma ese recorte, Coalición Canaria no se quedará de brazos cruzados. La formación, que gobierna en Canarias junto al Partido Popular, no descarta recurrir a la justicia para defender los intereses del Archipiélago, una vía que también estudian comunidades gobernadas por el PP para intentar frenar el acuerdo. “El dinero de los canarios no se toca”, insistió el dirigente nacionalista, recordando que ya acudieron a los tribunales en el pasado, como ocurrió con la gestión de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Recorte del POSEI

El enfado de CC no se limita al marco de financiación autonómica. En el Consejo Político se abordaron otros frentes que, a juicio del partido, evidencian un patrón de decisiones que perjudican a Canarias. Uno de los más sensibles es el futuro del Posei y del sector primario, ante la intención de la Unión Europea de eliminar este programa específico y sustituirlo por un macrofondo común que restaría a las Islas unos 4.000 millones de euros.

Reunión de Coalición Canaria / E. D.

Para Coalición Canaria, centralizar esos recursos en Madrid supone un riesgo evidente. Toledo alertó de que, una vez en manos del Estado, el reparto quedaría condicionado por la coyuntura política y podría terminar beneficiando a otros territorios en detrimento del campo canario. La desaparición del Posei, advirtió, no solo pondría en jaque a agricultores y ganaderos, sino que tendría un impacto directo en el paisaje, en la identidad del Archipiélago y en los precios de la cesta de la compra, al aumentar la dependencia de productos importados.

Un frente común

En este contexto, CC apuesta por reforzar la alianza con el resto de regiones ultraperiféricas (RUP) para hacer frente común. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya ha solicitado una reunión con los máximos responsables de España, Francia y Portugal, los tres Estados con RUP, para trasladar la gravedad de la situación. Desde el partido recuerdan que basta con que uno de estos países bloquee la propuesta en el Consejo Europeo para frenar un cambio que consideran letal para el sector primario, del que dependen unas 24.000 personas en las Islas.

La formación nacionalista también mostró su respaldo a las movilizaciones del campo y de la pesca, como las tractoradas y protestas celebradas en Bruselas, en las que representantes del Gobierno de Canarias y de CC han estado presentes. “Todo lo que haga el sector primario para defenderse nos va a tener al lado”, subrayó Toledo sobre el anuncio de futuras movilizaciones.

Más allá de la agenda económica y europea, el Consejo Político sirvió para reactivar el proyecto Canarias te necesita, una iniciativa de escucha activa con la sociedad civil que arrancará el npróximo jueves en Gran Canaria y se desarrollará durante los próximos seis meses. Vivienda, reto demográfico, inmigración o atención a los mayores estarán sobre la mesa, en un momento que CC define como especialmente complejo para el futuro inmediato del Archipiélago.

Situación de Venezuela

Finalmente, Toledo se refirió a la situación en Venezuela, donde residen más de 60.000 canarios. Aunque aseguró que, por ahora, no hay constancia de problemas graves, reconoció la preocupación del partido ante el escenario de incertidumbre política. CC se alinea con la posición de la Unión Europea, defendiendo el respeto al derecho internacional y la necesidad de una mediación que permita una salida democrática, con elecciones que den voz al pueblo venezolano.